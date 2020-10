(ANSA) – MILANO, 08 OTT – Huawei lancia P Smart 2021,

l’ultimo arrivato della serie “P” del gruppo, di norma dedicata

a dispositivi low-cost che però non lesinano sulla qualità

hardware. Il focus è sulla durata della batteria e sulla

fotocamera. La prima per l’occasione arriva a ben 5.000 mAh,

tali da assicurare una durata prolungata della ricarica, al

passo con gli stili di vita sempre più concentrati sulle

attività digitali e in mobilità. Il display è da 6,67 pollici e

offre una fruizione dei contenuti coinvolgente, anche per

visualizzare le foto scattate con una fotocamera con quattro

sensori e arricchita dalle ottimizzazioni dell’Intelligenza

Artificiale di bordo, che sceglie la migliore esposizione di

luce e colori in modalità automatica.

Tutte queste caratteristiche, rendono Huawei P smart 2021 uno

smartphone d’interesse per chi non intende spendere troppo ma

necessita comunque di un collegamento stabile alla rete e di

godere di tutte quelle funzionalità di cui non si può più fare

a meno. Il dispositivo è disponibile in pre-ordine in Italia al

prezzo consigliato di 229 euro.

“Dopo il successo lo scorso anno di Huawei P smart 2020,

siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia 2021. Gli

utenti rimarranno piacevolmente colpiti dal comparto fotografico

dotato dell’Intelligenza Artificiale e dall’incredibile

batteria, così potente che i consumatori potranno farne uso in

ogni momento senza doversi mai preoccupare di ricaricarlo”,

commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG

Italia. Con pre-ordine e acquisto entro il 1 novembre, insieme

al telefono si riceverà un paio di Huawei FreeBuds 3, oltre a

tre mesi di Huawei Music VIP Membership, tre mesi di abbonamento

a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12

mesi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram