Huawei amplia la distribuzione del Mate 40 Pro, il nuovo top di gamma della casa cinese presentato la settimana scorsa. Inizialmente messo in prevendita solo sul sito di Huawei, il dispositivo – l’unico della serie Mate 40 ad arrivare in Italia almeno per il momento – sarà ora acquistabile anche nei negozi di elettronica di consumo, presso gli operatori e su Amazon.

Lo smartphone 5G, che punta su comparto fotografico e la potenza del nuovo processore Kirin 9000, arriva nei negozi insieme alle prime cuffie prodotte da Huawei, le FreeBuds Studio, e alla seconda versione degli occhiali smart sviluppati

con Gentle Monster.

“Con il Mate 40 Pro e tutti i nuovi dispositivi dell’ecosistema che stiamo rendendo disponibili in Italia, vogliamo offrire ai nostri consumatori il meglio della tecnologia non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche audio e wearable, per una vita tutti i giorni più semplice e più interconnessa, senza soluzione di continuità”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, deputy general manager della divisione consumer d Huawei in Italia.



