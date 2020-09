(ANSA) – ROMA, 09 SET – La sudcoreana Samsung e la

connazionale SK Hynix cesseranno di fornire semiconduttori a

Huawei il 15 settembre prossimo, in ottemperanza con le ultime

sanzioni statunitensi contro il colosso cinese delle tlc. Lo

scrivono i quotidiani coreani Chosun Ilbo e JoongAng Ilbo,

evidenziando le ripercussioni sulle vendite delle due società.

La mossa di Samsung e SK Hynix è conseguenza

dell’inasprimento delle sanzioni contro Huawei deciso

dall’amministrazione Trump, che vieta a tutte le imprese

straniere che usano beni e servizi americani di fornire prodotti

a Huawei. Per la stessa ragione anche l’azienda taiwanese Tsmc

non fornirà più chip a Huawei.

Il mese scorso il ceo della divisione consumer di Huawei,

Richard Yu, ha reso noto che, a causa delle sanzioni americane,

a metà settembre Huawei dovrà interrompere la produzione del suo

processore di fascia alta per smartphone e tablet, chiamato

Kirin 9000. (ANSA).



