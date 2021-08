Ninebot MAX G30 di Segway

Il monopattino elettrico è il mezzo di trasporto che con la pandemia ha visto la maggior crescita: molti usano quelli a pagamento dei vari servizi, altri hanno deciso di acquistarne uno. Tra i più interessanti sul mercato c’è il Ninebot MAX G30 di Segway, che abbiamo provato a lungo per le strade di Roma. È robusto (e per questo un po’ più pesante degli altri), ma ha una ottima autonomia e un’affidabilità senza pari. Arriva a 65 km: non siamo in grado di confermare che sia il valore più elevato fra i monopattini elettrici, come afferma il produttore, ma certo è notevole. A patto, però di usare l’impostazione standard, perchè con quella Sport, che arriva a 25 km/h di velocità massima la durata della batteria si riduce considerevolmente. Ma in ogni caso c’è un caricatore a ricarica rapida, molto pratico. Per ridurre le vibrazioni e massimizzare l’assorbimento degli urti, il MAX G30 è dotato di pneumatici anteriori e posteriori tubeless da 10 pollici, che però poco possono contro i sampietrini e le buche romane. Il telaio è rigido e permette di controllare bene il monopattino anche in situazioni di emergenza, mentre i freni sono efficienti e potenti. Prezzo, prevedibilmente, non basso: 799 euro di listino (Bruno Ruffilli)

