La competizione tra i podcast più ascoltati dell’estate 2021 a livello internazionale è stata vinta da The Joe Rogan Experience , realizzato dal comico e commentatore televisivo statunitense Joe Rogan . Mentre nel nostro Paese, l’avvicente racconto degli aspetti più o meno noti della Storia di Alessandro Barbero ha dominato la classifica: il suo podcast Lezioni e Conferenze di Storia è al primo posto, davanti a Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal .

Nella penisola, invece, la canzone più ascoltata è stata Malibu di Sangiovanni , che ha totalizzato oltre 56 milioni di stream. Al secondo posto Mi fai impazzire dei due artisti Blanco e Sfera Ebbasta : il primo, tra gli emergenti lanciati dal programma RADAR Italia di Spotify lo scorso autunno, è presente nella top ten italiana di quest’estate anche con la sua Notti in Bianco . Terzo classificato il pezzo Mille di Fedez , Achille Lauro e Orietta Berti .

Dopo il trionfo di maggio a Eurovision 2021 , i Maneskin hanno dominato anche la classifica di Spotify delle canzoni più ascoltate durante questa estate. Il loro brano Beggin si è piazzato al secondo posto a livello mondiale, subito dietro good 4 u di Olivia Rodrigo , che guadagna la medaglia d’oro con oltre 600 milioni di stream tra il 29 maggio e il 22 agosto. Il gruppo italiano però conquista anche la dodicesima posizione della top 20 globale, con la canzone I wanna be your slave . Sul terzo gradino del podio sale l’artista portoricano Rauw Alejandro con Todo de Ti .

