Il gioco d’azzardo online sta conquistando sempre di più il favore del pubblico italiano. Questo successo è però legato ad alcuni fattori che andiamo a vedere qui di seguito.

I segreti del successo del gioco online in Italia

Il distanziamento sociale dovuto alla pandemia di Covid 19, alla crisi sanitaria che ha colpito in particolar modo, in periodi recenti, il nostro paese, ha finito con l’agevolare in maniera esponenziale la rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

L’Italia, non molto tempo fa, era ancora uno dei paesi rimasti al palo per quel che riguardava l’esperienza digitale. La nostra popolazione risultava essere una di quelle maggiormente restie ad aggiornarsi in questo campo, ma per forza di cose, come si è visto, il procedimento tecnologico si è velocizzato.

Anche la rivoluzione telefonica ha sicuramente contribuito perché è vero, non tutti potevano o volevano dotarsi di un computer fisso e portatile, decisamente costosi, così il successo commerciale degli smartphone, dei cellulari intelligenti, ha contribuito a diffondere internet e il gioco online, igaming e betting (scommesse) su tutti.

Grandi numeri, solite regole

Il governo italiano ha così deciso di regolamentare nel territorio nazionale il gioco online, affidando all’agenzia delle dogane e dei monopoli la sua amministrazione che già in passato era incaricata di occuparsi dei giochi più popolari e amati dagli italiani, come ad esempio il lotto, il bingo, l’enalotto, la lotteria nazionale e così via.

La licenza aams è quindi quella che regola le sale da gioco virtuali nel nostro paese. Un casinò online che vuole sottostare alle normative italiane deve disporre di quest’apposita licenza. Quest’elemento può dare grande fiducia ai giocatori italiani di poker e di slot online, ma è bene sapere che esistono anche altri casinò online dotati di licenze di gioco internazionali che possono accettare giocatori residenti in Italia.

I casinò online non aams sono sicuri?

Sicuramente è lecito porsi questa domanda in una realtà, troppo spesso ambigua, come quella d’internet. Precisiamo subito che sì, esistono diversi casino non aams sicuri, che possiamo tranquillamente considerare molto sicuri perché operano su licenze europee o internazionali, come quelle di Malta e Curacao, giusto per citarne alcune delle principali.

Internet ha di fatto eliminato le distanze e disintegrato le frontiere, almeno per quel che riguarda l’aspetto della comunicazione e non solo. Così il gioco d’azzardo online, sfruttando il momento, non ha fatto altro che adeguarsi.

Conviene giocare nei casinò non aams?

Diversi casino sprovvisti di licenza italiana sono completamenti legali e sicuri perché regolamentati, come già detto, da enti internazionali. Non sono una terra selvaggia, rispondono semplicemente ad altre leggi. Inoltre, il fatto di poter essere considerati al pari una “multinazionale” del gioco d’azzero presenta loro diversi vantaggi.

Infatti un casinò online dotato della licenza di gioco di un altro paese non deve rispondere ai limiti imposti dall’agenzia delle dogane e dei monopoli e può così offrire ai sui nuovi clienti dei bonus di benvenuto decisamente più sostanziosi. Non tutti i metodi di pagamento potrebbero essere disponibili, come Paypal ad esempio. Infine, il requisito minimo per potervi accedere è sempre quello di essere maggiorenni.