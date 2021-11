I primi video mostravano una o più delle loro creazioni a quattro zampe che camminavano in un terreno naturale. I video più recenti hanno mostrato miglioramenti nell’agilità mentre i robot fanno salti mortali e rimbalzano sugli oggetti vicini. La tattica sembra funzionare: Boston Dynamics ha venduto oltre 400 robot a varie aziende, incluso il dipartimento di polizia di New York.

La Boston Dynamics, che è stata recentemente acquistata dalla casa automobilistica coreana Hyundai, ha già girato diversi video divertenti dei suoi robot, per promuovere i suoi prodotti e per evidenziare nuovi punti di riferimento nel design e nelle prestazioni dei propri automi.

Robot non solo sempre più agili, ma precisi nei movimenti e nel tempismo. Ne è la dimostrazione l’ultimo video della Boston Dynamics che celebra i 40 anni dall’uscita della canzone “Start Me Up” dei Rolling Stones. Nella clip i membri del gruppo e il cantante Mick Jagger si esibivano sul palco e il team della società di robotica ha mimato la performance con i loro robot Spot, quadrupedi.

in

by

I robot imitano i Rolling Stones nel video Start me up VIDEO

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy