Facebook oggi è la più grande piazza digitale del mondo e dell’Italia. Nel nostro paese continua a crescere dal 2008, quando era frequentata da poche centinaia di migliaia di persone. Poi quegli early adopter hanno lasciato il posto a una moltitudine di iscritti, circa 36,7 milioni ogni mese, che adesso rappresenta meglio la popolazione italiana. Il 55,5% ha un’età superiore ai 36 anni, mentre i giovani fino a 24 anni pesano solo per il 20% sugli iscritti. Per questa sua capacità di raggiungere così tante persone, il social network è il naturale palcoscenico di influencer e celebrità che vivono nel nostro paese.

Secondo Buzzoole, tra i primi 10 personaggi per numero di follower che vivono in Italia, troviamo una notevole rappresentanza di calciatori, ben 8, segno che Facebook è specchio fedele delle passioni del nostro paese.

10. Giorgio Chiellini. Il giocatore della Juventus vanta 5,5 milioni di follower che lo seguono per commentare il suo feed, totalmente tappezzato di immagini delle sue partite.

9. Marchettino. Marco, per tutti Marchettino, è un influencer specializzato sul settore “automotive”. Ha iniziato a condividere la sua passione per le quattro ruote nel lontano 2009 e oggi, con 5,52 milioni di follower, è un punto di riferimento per gli amanti dei motori. Su YouTube condivide recensioni ed esperienze di guida, su Facebook invece lascia spazio a suoi scatti insieme a macchine da sogno.

8. Pedro. L’attaccante della As Roma occupa l’ottava posizione, con una pagina seguita da 7 milioni di persone, affascinate anche dai suoi precedenti trascorsi nel Barcellona d’oro di Pep Guardiola.

7. Laura Pausini. A spezzare la monotonia del calcio, in settima posizione, c’è la nostra cantante più internazionale, applaudita da 7,1 milioni di follower. Con i suoi fan condivide le sue esperienze e le sue emozioni con cadenza quasi quotidiana.

6. Stephan El Shaarawy. 7,3 milioni di follower per l’attuale attaccante della As Roma. Anche lui, come tutti gli altri calciatori presenti in classifica, preferisce pubblicare gli scatti delle partite giocate e non dà spazio al privato.

5. Alessandro Del Piero. L’ex-capitano della Juve è ancora nel cuore di molti fan, a giudicare dagli oltre 8,1 milioni di persone che lo sostengo. Sul suo profilo condivide ricordi della sua carriera alternati a momenti della sua vita attuale.

4. Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus si trova al quarto posto con 8,7 milioni di follower. Anche lui ha un feed monopolizzato dalla sua squadra, ma sporadicamente si mostra in compagnia dei suoi figli.

3. Mario Balotelli. In terza posizione compare un personaggio che ha sempre fatto rumore, dentro e fuori dal campo. I suoi 9,4 milioni di follower però non ricevono più aggiornamenti da lui da ben 3 anni, il suo ultimo post infatti è datato 3 giugno 2018!

2. Gianluigi Buffon. Al secondo posto, con 11 milioni di follower, troviamo il portiere che per molti anni ha difeso la porta della nazionale e della Juventus. Ha da poco annunciato l’addio alla sua squadra del cuore, che possa diventare un influencer a tempo pieno?

1. Cristiano Ronaldo. Con i suoi 148.6 milioni di seguaci Cristiano ottiene il primo posto in solitaria di questa speciale classifica. Questo dato non stupisce, la sua fama planetaria è praticamente inarrivabile e, salvo cessioni da parte della Juventus, rimarrà a lungo in vetta. Su Facebook predilige un mix di scatti delle partite e momenti di vita quotidiana con sua moglie Paulina e i suoi bambini.

