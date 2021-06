Il cantante Ed Sheeran ha battuto il record per la più grande performance musicale live di sempre su TikTok con oltre 5,5 milioni di spettatori che hanno guardato il suo concerto in streaming dal vivo sulla piattaforma lo scorso venerdì 25 giugno e le due repliche di sabato 26 giugno.

Lo spettacolo, realizzato nell’ambito delle iniziative di TikTok per Euro 2020, è stato messo in scena a Portman Road, lo stadio di casa della squadra di calcio di Ipswich Town (quella di Sheeran) e trasmesso in streaming in tutto il mondo sul suo canale su TikTok. La performance è stata concepita e filmata appositamente per il pubblico del social network da un palco su misura progettato per adattarsi al meglio al formato verticale, combinando effetti speciali, un telefono cellulare che il cantante ha usato per parlare direttamente al pubblico, così come la realtà aumentata che cambiava con ogni canzone e si integrava con lo sfondo dello stadio.

Emil Nava, noto regista britannico di video musicali, ed Hamish Hamilton, regista musicale e televisivo, hanno lavorato in collaborazione con TikTok, Atlantic Records, il management di Sheeran e lo stesso artista per produrre lo show, che ha visto anche la partecipazione di importanti creator di TikTok come Jeremy Lynch, Nathan Ramsay e Leticia Stock. Lo spettacolo includeva anche la premiere dal vivo del nuovo singolo Bad Habits, dopo un’anteprima esclusiva su TikTok la settimana prima, che ha permesso ai fan di creare video utilizzando una clip della canzone: da allora, è stata usata oltre 400mila volte, cosa che costituisce un altro record.