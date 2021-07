Bumble è l’app di incontri dove le donne possono fare la prima mossa: si distingue per questa opzione nella dinamica degli scambi fra i suoi oltre 40 milioni di utenti attivi ogni mese. Adesso, anche per un’altra: è la prima piattaforma a fornire alle persone un luogo nel mondo reale dove incontrarsi dal vivo. Anzi: dove tornare a farlo faccia a faccia dopo i lunghi mesi di isolamento, lockdown e in generale di massima prudenza nelle relazioni interpersonali.

Con sempre più persone completamente vaccinate contro il coronavirus, la vita sociale, pur con le dovute accortezze, ha ripreso le sue sfumature e parte delle sue abitudini. Lo stesso ha fatto il dating online: reinventatosi per oltre un anno fra appuntamenti digitali, videochat e simili imitazioni degli incontri in carne e ossa, ora si ritrova nella necessità opposta. Cioè alimentare la fiducia negli incontri reali fra le persone. Per questo Bumble, sviluppato nel 2014 da Whitney Wolfe Herd, già co-fondatrice di Tinder e secondo Time fra le 100 persone più influenti al mondo, ha aperto a New York un ristorante dove ritrovarsi dopo i primi scambi e le prime chiacchierate sull’applicazione. Del resto, Wolfe Herd se ne intende di passi importanti: a soli 31 anni è non solo una delle miliardarie più giovani del mondo, ma anche la più giovane amministratrice delegata che abbia mai quotato in Borsa una società (è accaduto lo scorso 11 febbraio e la valutazione della piattaforma è arrivata quasi 8 miliardi di dollari).

maps: la zona di NoLiTa a New York

Un ristorante dove incontrarsi

Si chiama Bumble Brew, l’ha progettato il Float Studio e aprirà i battenti (iniziando dalle colazioni) il 24 luglio per poi attivare anche i servizi di pranzo e cena. Conterà 80 posti a sedere, ma anche un cocktail bar, un patio esterno e gli immancabili spazi privati per continuare le conversazioni dei primi appuntamenti con un pizzico di riservatezza in più. Si trova nella zona di NoLiTa (mappa qui sopra), quartiere della Grande Mela che prima faceva parte di Little Italy (la sigla sta per North of Little Italy), ed è nato dopo il successo dei Bumble Hive, spazi temporanei che funzionavano come “un’incarnazione dell’applicazione”. Nacquero nel 2017 a New York, Londra e Los Angeles, poi il coronavirus ha rallentato i progetti di una loro trasformazione in veri e propri locali in pianta stabile.

Julia Smith, responsabile dell’iniziativa, ha spiegato che “in Bumble siamo sempre orientati a riunire le persone per costruire connessioni autentiche, sia all’interno sia all’esterno dell’app: abbiamo visto una risposta clamorosa agli Hive che abbiamo ospitato in tutto il mondo e abbiamo notato un evidente interesse per uno spazio permanente in cui le persone potessero connettersi”. Pandemia permettendo, il ristorante, caratterizzato da tinte bianche e gialle che riprendono i colori e il logo dell’app, potrà essere usato anche per eventi, compresi quelli dedicati ad attività benefiche; il menù è vagamente ispirato alla cucina italiana e la selezione musicale quasi per intero a base di artiste femminili.

È bene precisare che al momento non è possibile mettersi d’accordo con una persona e prenotare direttamente nel Bumble Brew, ma è altamente probabile che presto si potrà farlo direttamente dall’app, così da dare concretezza al primo incontro. Insomma: le potenzialità sono molto ampie, non a caso è già in cantiere un altro locale ad Austin, in Texas. Ryan Hardy, Ad e chef esecutivo di Delicious Hospitality Group, ha detto che “siamo entusiasti di unire le forze con Bumble e aprire un nuovo spazio nella nostra comunità, soprattutto dopo questo anno impegnativo: abbiamo sempre progettato i ristoranti in modo che le persone possano connettersi con cibi e bevande deliziosi in un ambiente divertente ed energico, quindi la nostra missione è perfettamente in linea con quella di Bumble”.

