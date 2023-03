Un nuovo importante riconoscimento per la Cantina Sociale di

Quistello, sul podio della seconda edizione dell’Ecommerce Food

Conference, l’unico Summit Ecommerce verticale sul Food&Beverage che

si è svolto presso il Fico Eataly World di Bologna a cui hanno

partecipato le maggiori aziende di food&beverage italiane. Per la

realtà quistellese presieduta da Luciano Bulgarelli, socio

dell’associazione Aidr, il riconoscimento Miglior E-commerce Phygital

categoria vini, per “la miglior interazione tra il cliente

dell’e-commerce della Cantina di Quistello e la Cantina stessa, e per

il metodo intuitivo d’acquisto sia dei prodotti che di altri servizi

offerti”.

Luciano Bulgarelli, come è siete arrivati a questo importante riconoscimento?

“Abbiamo sempre creduto che il digitale fosse parte integrante del

processo di sviluppo della nostra cantina e più in generale che le

nuove tecnologie rappresentassero una grande opportunità di crescita

per le realtà piccole e medie del settore vinicolo. Il digitale, in

particolare offre la possibilità di aprirsi ai mercati nazionali ed

internazionali, abbattendo le barriere fisiche e le distanze. Per

questo abbiamo deciso di investire in questo settore in maniera

lungimirante e i risultati raggiunti, ne sono la dimostrazione.”

Nel 2021, solo in Italia, il giro d’affari degli eCommerce del vino ha

raggiunto i 200 milioni di euro secondo Nomisma, con un trend di

crescita molto importante, come si interpretano questi dati?

“La pandemia ha profondamente cambiato le abitudini di acquisto per

tutti noi, il lockdown prima e le restrizioni fisiche, hanno di fatto

imposto una profonda accelerazione al processo di digitalizzazione.

Non è un caso, quindi, che molte realtà imprenditoriali del settore

vinicolo hanno deciso di puntare tutto sulla digitalizzazione e sul

commercio online, superando vecchie reticenze, scommettendo su un

settore, quello winecommerce, che fino a poco tempo fa era marginale

nel nostro Paese”.

Cosa succederà ora?

“Di fatto questo ultimo biennio ha rappresentato uno spartiacque per

il settore, il processo di digitalizzazione sarà sempre più

prioritario per lo sviluppo delle realtà vinicole. Le tecnologie però

da sole non bastano, è fondamentale investire nella promozione della

cultura digitale, come ben sta facendo l’associazione Aidr che ha

promosso eventi divulgativi sulle competenze digitali destinati agli

studenti, dipendenti della pubblica amministrazione e aziende,

nell’ambito dell’Anno Europeo delle Competenze promosso dall’Unione

Europea. Nel nostro Paese si registra ancora un forte ritardo, bisogna

investire in conoscenza e competenze, per poter accogliere le sfide

del futuro”.