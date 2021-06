@font-face{font-family:Lato;font-weight:100;src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-regular.eot);src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-regular.eot?#iefix) format(’embedded-opentype’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-regular.woff2) format(‘woff2’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-regular.woff) format(‘woff’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-regular.ttf) format(‘truetype’)}

@font-face{font-family:Lato;font-weight:700;src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-bold.eot);src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-bold.eot?#iefix) format(’embedded-opentype’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-bold.woff2) format(‘woff2’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-bold.woff) format(‘woff’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-bold.ttf) format(‘truetype’)}

@font-face{font-family:Lato;font-weight:900;src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-blackitalic.eot);src:url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-blackitalic.eot?#iefix) format(’embedded-opentype’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-blackitalic.woff2) format(‘woff2’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-blackitalic.woff) format(‘woff’),url(//www.repstatic.it/cless/main/nazionale/2016-v1/font/repubblica-lato-blackitalic.ttf) format(‘truetype’)}

#player{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;z-index:0}

#playerCont{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#mainContainer{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#content{z-index:1999;background-color:#000;position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#player1{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#adContainer{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#playButton2{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%}

#softlogo{display:none;z-index:19999;position:absolute;top:0;width:100%;max-width:100%;height:auto}

#softlogo img{max-width:100%;width:100%;height:auto}

#loading{display:none;z-index:2001;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center;width:100%;height:100%}

#fasciatitle{font-family:Arial;border:none;margin:0;padding:0;z-index:20000;position:absolute;width:100%;color:#FFF;background-color:rgba(0,0,0,0.5)}

#fasciatitle p{padding:1%;font-size:14px}

#playButton2{position:absolute;background-color:#FFF;top:0;left:0;z-index:2030}

#playButtonImage2{z-index:-1;width:100%;display:block;position:absolute;top:0;left:0}

#imgoverlayReplay{z-index:1;position:absolute;display:block}

#imgoverlayPlay{z-index:2;position:absolute;display:block}

#adPauseClicker{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:2002;display:none;background:none}

#countdownAdv{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:2003;display:none}

#countdownAdvText{background-color:rgba(0,0,0,0.7);display:none;position:relative;padding:5px 0;width:100%;z-index:3082}

#countdownAdvTextP{margin-left:10px;font-size:11px;margin-top:6px;float:left;font-family:Arial;z-index:2005;color:#FFF;text-align:left}

#countdownAdvPause{cursor:pointer;float:right;width:20px;height:20px;margin-top:1px;margin-right:10px}

#adContainer{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:2000}

#autoplay{background-color:#000;display:none;position:absolute;top:0;left:0;width:100%;z-index:2050;text-align:center}

#autoplay_bgNextVideoImg{z-index:2051;width:100%;height:100%}

#autoplay_bgNextVideoImg img{background-color:#000;width:100%;height:100%}

#autoplay_velinaNextVideoImg{z-index:2052;position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;background-color:rgba(0,0,0,0.7)}

#autoplay_info{z-index:2053;position:absolute;top:0}

#autoplay_info #autoplay_TextHolder{z-index:2054;margin-top:10px;width:100%;height:100px;text-align:center}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_img{float:left;width:80px;height:80px;margin:10px 20px 10px 10px}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_text{float:left;width:220px;padding-top:5px;text-align:left}

#autoplay_TextHolder a{text-decoration:none}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_text p#autoplay_countdown{color:#CCC;font-family:Lato;font-size:14px;margin-bottom:5px;text-align:left}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_text p#autoplay_countdown span#secondsCountdown{color:#6099CE;font-size:14px;text-align:center;position:relative;top:0}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_text #autoplay_title,#autoplay_TextHolder a #autoplay_text #autoplay_title:active,#autoplay_TextHolder a #autoplay_text #autoplay_title:link,#autoplay_TextHolder a #autoplay_text #autoplay_title:visited{font-family:Lato;font-size:16px;color:#FFF;text-align:left;font-weight:700}

#autoplay_TextHolder a #autoplay_text #autoplay_title:hover{color:#CCC;cursor:pointer}

#autoplay_info #autoplay_replayVideo{width:188px;background-color:#333;border:1px solid #333;-webkit-border-radius:20px;-moz-border-radius:20px;border-radius:20px;height:40px;margin-top:15px;padding:5px;cursor:pointer}

#autoplay_replayVideo img{float:left;cursor:pointer;margin-left:15px;margin-top:3px}

#autoplay_replayVideo p{float:right;cursor:pointer;color:#FFF;font-size:14px;font-family:Lato;margin-top:7px;margin-right:15px}

#previewHoverButton{width:100%;height:100%;position:absolute;text-align:center;top:0;left:0;z-index:2010;background-color:rgba(0,0,0,0.5)}

#previewHoverImage{width:70%;height:26px;border-radius:25px;background-color:#000;padding:8px;color:#FFF}

#previewHoverImage span{font-family:Lato}

#errorScreen{position:absolute;background-color:#FFF;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:2200}

#errorScreenText{font-family:Lato;font-size:14px;color:#FFF;padding:5px;z-index:2205}

#errorScreenIcon{position:absolute;display:block;z-index:2204}

#errorScreenDarkener{z-index:2202;position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;background-color:rgba(0,0,0,0.5)}

#errorScreenImg{z-index:2201;width:100%;height:100%;display:block;position:absolute;top:0;left:0}

#videoCorrelatiContainer{position:fixed;width:100%;height:100%;top:0;left:0;display:none}

#related2018_backImage{display:none;width:100%;height:100%;position:absolute;overflow:visible;z-index:80000}

#related2018_holder{position:relative;background-color:rgba(0,0,0,0);width:100%;height:100%;z-index:81001}

#lookalso{z-index:80002;width:100%;height:36px;margin:0;background-color:rgba(0,0,0,0.6);text-transform:uppercase;position:relative}

#lookalso p{text-align:center;position:relative;top:10px;font-color:#FFF;font-size:16px;font-family:Arial;color:#FFF}

#nextVideos_holder{background-color:rgba(0,0,0,0.6);position:relative;width:100%;z-index:80003}

.nextVideosButton{float:left;background-color:rgba(0,0,0,0.0);width:50px;height:100%;cursor:pointer}

#nextVideos{z-index:80004;position:relative;float:left}

.nextVideoElement{overflow:hidden;cursor:pointer}

.lf{float:left}

.rf{float:left}

.nextVideoElement p{font-size:14px;font-family:Arial;line-height:18px;background:rgba(0,0,0,0.7);color:#FFF;position:relative}

#replayVideo{clear:both;z-index:80004;cursor:pointer;position:relative;width:100%;height:80px;position:relative;top:0;background:rgba(0,0,0,1)}

#replayVideo_img{z-index:80005;float:left;position:relative}

#replayVideo_img_thumb{z-index:80006;height:100%;float:left}

#replayVideo_img_icon{float:left;position:relative;width:45px;height:45px}

#replayVideo_title{float:left;width:55%;text-align:left;position:relative;min-height:14px;line-height:20px;font-family:Arial;font-size:15px;color:#FFF;overflow:hidden}

Hyundai ha acquisito definitivamente Boston Dynamics, azienda del Massachusetts famosa per i suoi robot in grado di saltare e correre agilmente, ballare nonché di completare in modo sorprendente azioni che nessuno si aspetterebbe da una macchina. I video di Atlas e Spot, due dei ‘prodotti’ più famosi di Boston Dynamics, possono contare su milioni di visualizzazioni su YouTube. Non farà eccezione questo filmato realizzato dall’azienda americana per festeggiare l’entrata nel gruppo Hyundai, in cui cinque robot Spot ballano sulle note di “IONIQ: I’m On It” dei Bts, popolare boyband sudcoreana.

Fonte www.repubblica.it