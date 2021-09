Era esattamente quanto richiedeva Epic, che ha dato il via alla battaglia legale contro Apple nell’agosto 2020, quando ha informato i giocatori di Fortnite su iOS e Android che avrebbero ricevuto uno sconto sugli acquisti nel gioco se avessero utilizzato la propria piattaforma di pagamento, alternativa a quelle di Apple e Google. Entrambe le piattaforme hanno rimosso Fortnite dai loro app store, ed Epic ha fatto causa ad entrambe. Il caso Apple è andato a processo a maggio.

Le concessioni

Nel frattempo qualcosa si è mosso: lo scorso anno Apple ha ridotto le commissioni sulle vendite per gli sviluppatori che non superano il milione di dollari di fatturato, ossia la stragrande maggioranza: dal 30% sono scese al 15%; Google ha fatto lo stesso quest’anno. Il mese scorso da Cupertino sono arrivate nuove concessioni, come parte di una proposta di accordo di un’altra causa legale: gli sviluppatori potranno utilizzare le informazioni raccolte dalle app per informare i clienti sulle alternative al sistema di pagamento di Apple, e dunque bypassare gli acquisti in-app e le relative commissioni. Ma solo utilizzando sistemi esterni, come le mail: per la Coalition for App Fairness, tuttavia, la proposta di Cupertino “non affronta fondamentalmente i problemi strutturali e fondamentali che riguardano tutti gli sviluppatori”. Poi l’annuncio più importante: dal 2022 le app di contenuti multimediali potranno linkare a una pagina esterna per la creazione e la gestione dell’account, oltre che per i pagamenti, senza pagare le commissioni per l’App Store. Di fatto, così, la sentenza di oggi cambia poco nella forma, ma include nella categoria anche i giochi, cosa che fino a poco fa non sembrava prevista. Quindi non solo Netflix e Spotify ma pure Fortnite.

La sentenza

Nelle 185 pagine della sentenza, Gonzalez-Rogers ha spiegato la sua opinione in modo più dettagliato. Intanto inquadrando il mercato di riferimento: quello da 100 miliardi di dollari delle transazioni digitali dei giochi su mobile, in cui Apple non è un monopolista illegale. Ma il divieto imposto agli sviluppatori di comunicare ai clienti l’esistenza di alternative più economiche agli acquisti in app viola la legge statale perchè limita l’accesso dei consumatori alle informazioni, secondo il giudice. “Le restrizioni accrescono artificialmente il potere di mercato di Apple”, si legge. “La corte non può concludere che Apple sia un monopolista secondo le leggi antitrust federali o statali”, scrive. “Ciononostante, il processo ha dimostrato che Apple si sta impegnando in una condotta in contrasto con le leggi sulla concorrenza della California”. Ma ce n’è anche per Epic: dal momnento che ha violato un contratto legale con Apple, dovrà pagare all’azienda di Tim Cook il 30% dei 12 milioni di dollari incassati quando ha introdotto un sistema di pagamento alternativo sulla versione per iPhone di Fortnite.