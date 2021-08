L’acquisizione di Politico da parte di Axel Springer ci dice almeno tre cose chiarissime. La prima: anche in questa epoca dominata dalla tecnologia, il giornalismo lo fanno i giornalisti. La seconda: per fare grande giornalismo servono grandi giornalisti e ne servono tanti. La terza: con il digitale gli utenti di un sito di news a pagamento sono meno di prima, ma sono disposti a pagare molto di più di prima per il grande giornalismo.

La storia di Politico, la sua irresistibile ascesa, da quando il sito andò online, alle 5 e 07 del mattino del 23 gennaio 2007, è una grande storia di giornalisti. Intanto è la storia dei due fondatori, John Harris e Jin VandeHei. Nell’autunno del 2006 erano fra i giornalisti più importanti di Washington e lavoravano per un’istituzione del giornalismo, il Washington Post. Qui propongono per la prima volta la nascita di una testata online per raccontare la politica in modo diverso ma non vengono capiti. Allora trovano un editore (Robert Albritton), mollano il Post e lanciano la loro startup. “Non siamo matti” dicono nel post di apertura, “ma crediamo che questo momento di crisi dell’editoria apra nuove possibilità. E le testate che potranno meglio cogliere queste opportunità non sono quelle generaliste che si rivolgono a tutti e che hanno dominato il mercato finora. Il futuro su cui scommettiamo appartiene a coloro che si organizzeranno su temi specialistici e che li copriranno con un linguaggio fresco e illuminante per un target specialistico”. Era, appunto, il 23 gennaio 2007 e quei due avevano già capito che il web non stava uccidendo il giornalismo, ma stava chiedendo al giornalismo di evolvere.

La prima mossa di Politico fu di reclutare sul mercato alcuni dei migliori giornalisti; la seconda, assumerne tanti. Altro che tagli. Quando qualche anno fa visitai la redazione di Politico a Bruxelles (quartier generale di Politico.eu, che era già una partnership con Axel Springer), restai sbalordito di scoprire che solo lì c’era lo stesso numero di giornalisti dell’intera agenzia di stampa che ai tempi dirigevo. Lo dico meglio: noi avevamo una persona per coprire quello che accadeva a Bruxelles, loro ottanta. Non c’era partita.

Nel frattempo VandeHei ha lasciato il socio per fondare una nuova testata (di successo: Axios), e l’editore di Politico ha aggiunto una ulteriore testata, Protocol (di successo anche questa). Altro che crisi dell’editoria, insomma. L’acquisizione annunciata ieri non sorprende affatto: Axel Springer è da anni sulla frontiera dell’innovazione digitale. Non sorprende ma conforta: il giornalismo, se saprà evolversi, ha un grande futuro.