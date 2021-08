Royole è stato il primo produttore a mettere in vendita uno smartphone a schermo pieghevole, il FlexPai. Ora l’azienda cinese punta ad accelerare la creazione di nuovi dispositivi flessibili con il lancio di RoKit. Questa piattaforma di sviluppo, che costituisce la base di partenza per immaginare e creare prodotti e applicazioni con display flessibili, è costituita da una valigetta in alluminio che contiene il display flessibile da 7,8 pollici Cicada Wing di terza generazione di Royole, oltre a una scheda madre con Android 10, un adattatore HDMI, vari cavi e connettori.

Royole ha anche mostrato un esempio di ciò che è possibile realizzare con il RoKit, vale a dire un dispositivo molto compatto che contiene – arrotolato – uno schermo estraibile: per usarlo, un po’ come quando si apre un rotolo di pergamena, bisogna tirare il display verso l’esterno. Inoltre è dotato di una fotocamera di dimensioni superiori alla media.

Secondo il Dr. Bill Liu, fondatore e amministratore delegato di Royole, l’idea dietro RoKit è di “invitare tutte le industrie a immaginare e progettare tenendo a mente la flessibilità, esplorando nuove possibilità per i creatori e accelerando lo sviluppo di dispositivi tecnologici pieghevoli[…]”.

Per ora il RoKit può essere acquistato sul sito di Royole negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Giappone e Cina per 959 dollari. Sebbene sia una spesa considerevole, è pur vero che si tratta dell’unico modo per sviluppare e testare un prototipo di dispositivo flessibile da soli.