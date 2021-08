Non si sa con certezza quando per la prima volta un garage è stato usato per far nascere una startup in Silicon Valley. Ma sappiamo la data esatta in cui è nata una azienda che è partita in un garage: il 18 agosto 1947.

L’azienda si chiamava Hewlett-Packard, dal nome dei due fondatori, William Hewlett e David Packard, e il garage era quello di casa loro, al 367 di Addison Avenue, a Palo Alto, dove da qualche anno c’è una targa che indica quel posto quale “la culla della Silicon Valley”. In realtà il termine Silicon Valley ai tempi non esisteva, venne coniato molti anni dopo da un giornalista; e poi il 18 agosto 1947 i due fondatori avevano già lasciato il garage e si erano costruiti una vera sede lì vicino.

La Hewlett-Packard era nata come società semplice nel 1939, ma Bill e David erano attivi già dall’anno prima. Nel 1935 si erano laureati a Stanford in Ingegneria elettrica. Ai tempi a Stanford ci si laureava per poi andare sulla costa orientale degli Stati Uniti a lavorare. Un professore però disse ai ragazzi che valeva la pena di provare a restare in California (si chiamava Frederick Terman, ed era il preside della Facoltà). Ai tempi i computer non erano ancora un business e di Internet non c’era nemmeno l’idea. Ma erano gli anni della radio e dei primi film sonori: i due ragazzi videro un mare di opportunità con le loro competenze. Allora Packard lasciò il lavoro che aveva trovato a New York con la General Electric e con la moglie prese in affitto una casa di tre piani a Palo Alto; in un capanno dormiva Hewlett. Ma l’importante fu il garage che divenne un laboratorio dove i due costruirono letteralmente i primi prodotti: tra i primi clienti ebbero la Walt Disney che comprò 8 oscillatori per regolare il suono nei cinema che avrebbero trasmesso Fantasia (il capolavoro che uscirà nel 1940, il primo film in stereofonia).

E così una startup nata in garage con qualche centinaio di dollari di capitale decollò: il 18 agosto 1947, finita la seconda guerra mondiale, la Hewlett-Packard divenne una società per azioni (“incorporated”) e poi si quoterà in Borsa, diventando una delle principali multinazionali del settore (a un certo punto, dal 2007 al 2013, è stata anche il primo produttore di personal computer, termine che secondo alcuni sarebbe stato coniato proprio da Hp nel 1968).

Oggi è stata divisa in due, una società si occupa di servizi per le aziende (Hpe) e l’altra (Hp) continua a presidiare computer, stampanti e dintorni. Il garage è stato ricomprato ed è diventato un piccolo museo, che però non è facilissimo visitare.