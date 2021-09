Basta digitare due lettere sul motore di ricerca interno di Amazon, bastano una “i” e una “v”, e subito viene proposto di vedere che cosa c’è in vendita sotto la voce “ivermectina”. Che è un farmaco da cavalli (nel vero senso della parola), un antiparassitario che molte persone stanno usando come cura alternativa al vaccino anti-Covid, come forma di terapia per combattere il coronavirus. Solo che non solo non funziona, ma è pure pericoloso.

La scoperta è stata fatta da The Verge e verificata e confermata pure da Italan Tech: digitando “iv”, che si sia loggati o meno al proprio profilo su Amazon.it, l’esito è sempre lo stesso e i risultati proposti sono sempre gli stessi (immagine in alto).

Il problema è grave per Amazon (un portavoce dell’azienda ha spiegato che “il sistema di autocompletamento è legato all’attività dei clienti” e che “stiamo bloccando alcune risposte automatiche per risolvere questo difetto”), ma è grave anche per le persone: secondo l’Fda americana, questo farmaco veterinario può avere fra gli effetti collaterali “eruzione cutanea, nausea, vomito, diarrea, mal di stomaco, gonfiore del viso o degli arti, vertigini, convulsioni, confusione, calo della pressione ed epatite”. È talmente grave che una decina di giorni fa, sempre l’Fda ha invitato a smetterla con questi abusi, perché “non siete cavalli, non siete mucche”.

twitter: l’appello a smetterla fatto dall’Fda

Di più: negli Stati Uniti, le autorità sanitarie del Mississippi hanno fatto sapere (pdf) che “almeno il 70% delle recenti chiamate al numero di emergenza per le intossicazioni sono state correlate all’ingestione di ivermectina”.

La questione ha toccato anche altre piattaforme online: Facebook, Google, TikTok e Reddit stanno cancellando centinaia di pagine, video, commenti e post che riportano fake news sull’ivermectina, mentre sinora Amazon è sembrata un po’ assente e distratta da questo punto di vista.

Perché l’ivermectina è un problema

Sempre negli Usa, il Cdc ha segnalato che i casi di avvelenamento da ivermectina sono quintuplicati rispetto a prima della pandemia e che c’è stato un aumento dell’uso di questo farmaco di 28 volte nel mese di agosto rispetto ai livelli prepandemici. Di pari passo sono cresciute le segnalazioni di avvelenamento o di ricoveri per gli effetti collaterali del farmaco: “L’ivermectina al momento non è autorizzata o approvata dall’Fda per il trattamento della Covid 19 – hanno fatto sapere dal Cdc – Inoltre, il National Institute of Health ha determinato che al momento non ci sono dati sufficienti per il trattamento del coronavirus, e sono in corso test clinici per avere più informazioni in merito a un uso futuro”. Anche se questo farmaco può essere usato sugli umani in alcuni, rari casi, come contro l’oncocercosi o la cosiddetta “cecità dei fiumi”, non ci sono prove di efficacia contro il coronavirus, anche se viene spesso citato da No Vax e cospirazionisti come possibile terapia domiciliare.

Questo è solo l’ultimo esempio di medicine alternative per combattere il contagio, come la colchicina, un antinfiammatorio per il quale non ci sono prove di efficacia per i pazienti non ricoverati, e la clorochina, già bocciata dai test clinici in tutto il mondo.

