Il 2 giugno 2019 il presidente della Repubblica poteva dirsi stanco ma soddisfatto. Non che si notasse nulla nel suo sguardo nel consueto omaggio all’Altare della Patria e nella classica parata dei Fori (classica, ma l’ultima, causa covid). Una lunga e complicata crisi politica si era appena conclusa con il giuramento, il pomeriggio precedente, del primo governo Conte. Secondo molti osservatori delle cose del Quirinale avevamo appena assistito alla prima crisi social.

Nel libro “La dottrina Mattarella”, Barbara Tedaldi scrive che per la prima volta i social avevano aperto “ai cittadini anche le severe porte della più alta istituzione dello Stato… creando così una community di follower, che nel momento cruciale dello scontro con Lega e M5s è stata volano di consenso per Sergio Mattarella“. L’impatto dei social, nota sempre la Tedaldi, “è stato talmente significativo da portarsi in dote, oltre alle normali polemiche, anche sospetti di interferenze straniere (soprattutto russe) e una indagine della magistratura”.

Va detto che il Quirinale non ha scoperto i social network e la rete in questa legislatura. YouTube e Twitter risalgono alla precedente, mentre si deve a Mattarella il profilo Instagram, aperto in occasione dell’incontro al Quirinale con il fondatore Kevin Systrom, nel febbraio 2016. Non sono i social la novità di cui Sergio Mattarella poteva dirsi soddisfatto, la mattina del 2 giugno 2019, bensì il loro utilizzo. Nota sempre la Tedaldi: “Un piccolo popolo di follower ha vissuto così la crisi in diretta: dall’inizio della consultazione al giuramento del governo Conte le dirette Twitter hanno registrato 11 milioni e 240.000 visualizzazioni, il canale Youtube ha avuto 3.312.816 visualizzazioni, con una platea di under 24 di circa il 20%. Le storie Instagram sono state viste invece da un milione e mezzo di persone. E nei giorni più caldi questo popolo si è attivato. Nei giorni di scontro più acceso sul caso Savona, mentre Salvini e Di Maio tuonavano contro l’operato di Mattarella, migliaia sono state le telefonate giunte al centralino del Quirinale per esprimere solidarietà al Presidente. Ma erano perlopiù di cittadini adulti se non anziani. Il vero volano della solidarietà al Capo dello Stato sono stati i social e tramite loro i follower più giovani. Una solidarietà che ha toccato il Presidente, raccontano i suoi consiglieri. E che di fatto ha permesso ai cronisti politici di raccontare la vera e propria ‘battaglia social’ che ha contrapposto chi criticava le scelte del Presidente della Repubblica a chi invece le sosteneva… Per la prima volta il web ha sostenuto anche il Capo dello Stato: moltissimi sono stati i messaggi di apprezzamento, tanto che #iostoconmattarella il 26 e 27 maggio è diventato trending topic. Fino a giungere a una raccolta di firme alla petizione lanciata sulla piattaforma online “Progressi, l’Italia in movimento”, che ha raggiunto le 400.000 sottoscrizioni”.