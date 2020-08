(ANSA) – NAPOLI, 25 AGO – Partono da oggi, a cura del

Consorzio Unico Campania, i rimborsi dovuti agli abbonati al trasporto pubblico per il periodo del lockdown. La Campania

prima Regione ad attivare la procedura di rimborso per biglietti

ed abbonamenti mensili ed annuali.

La richiesta di rimborso può ancora essere effettuata on-line,

fino al 31 agosto, sul sito del Consorzio del Consorzio Unico

Campania

Sono 11 mila le richieste di rimborso pervenute ed approvate.

1.500 riguardano abbonamenti mensili acquistati e rimasti

inutilizzati a marzo 2020 e 9.500 ad abbonamenti annuali, per il

prolungamento della scadenza di due mesi.

Altre 1.500 pratiche sono in attesa di approvazione e verranno

convalidate- informa il Consorzio unico Campania – nei prossimi

giorni per consentire agli utenti di beneficiare del

prolungamento dell’abbonamento da inizio ottobre.

Possono richiedere il rimborso i possessori di un abbonamento

mensile di MARZO 2020 ( integrato o aziendale) e i possessori di

un abbonamento annuale, sia integrato (TIC) che aziendale. Per

i mensili, il rimborso consiste nel rilascio di un abbonamento

mensile equivalente da utilizzare, a scelta, tra i mesi da

settembre a dicembre. Per gli annuali, nel prolungamento della

naturale scadenza del titolo, a seconda che lo stesso sia stato

o meno rinnovato entro il 31 marzo 2020.

Da oggi i possessori di abbonamenti su smart card elettronica

possono recarsi presso le postazioni indicate sul sito del

Consorzio per prolungare la scadenza del titolo di uno o due

mesi mentre i possessori dell’ abbonamento mensile cartaceo

potranno ritirare la smart card valida per il mese richiesto.

A tutti i possessori di abbonamento mensile, anche quelli che

avevano acquistato il titolo magnetico, verrà rilasciato un

abbonamento su smart card, per favorire il passaggio a questo

supporto ed agevolare la graduale scomparsa degli abbonamentii

mensili cartacei. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram