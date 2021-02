(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Le spedizioni di smartphone 5G hanno

raggiunto il record mensile di 27,278 milioni di telefoni in

Cina il mese scorso, come mostrano i dati divulgati dalla China

Academy of Information & Communications Technology (CAICT), un

istituto di ricerca del Ministero cinese dell’Industria e

dell’Information Technology. Il dato era pari al 68% delle

spedizioni totali di telefoni cellulari dalla Cina registrate a



