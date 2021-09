Io il ministro Renato Brunetta lo capisco. Capisco il suo desiderio di ripartenza. La voglia di mettersi finalmente il virus alle spalle. Ricominciare la vita di prima. Ma anche no. C’è qualcosa di antico nel decretare la fine dello smart working invitando tutti a tornare nel posto di lavoro. Peggio, c’è qualcosa di vecchio. Sorpassato. Come se il posto di lavoro fosse un fatto fisico: l’ufficio, la scrivania, i colleghi. Come se il covid non ci avesse insegnato che per molte professioni il posto di lavoro è “ovunque sia il tuo personal computer” (è uno slogan del 1994, mica di adesso; adesso diremmo “ovunque sta il nostro smartphone”).

Si dice, lo dice anche il ministro Brunetta, che il ritorno in ufficio darà una ulteriore spinta al PIL, alla crescita economica. E come? Con il fatturato dei bar in pausa pranzo? Erano decenni che l’Italia non vedeva una crescita come quella di questi mesi, eppure c’è lo smart working. E sono in smart working i dipendenti di Apple e Google per citare due aziende che continuano a macinare fatturati e utili. Lo smart working non è un nemico della crescita, dirlo, o lasciarlo intendere, vuol dire pensare che si tratti di un modo per lavorare meno. E invece è un modo più intelligente – smart appunto – di lavorare.

Per obiettivi e non per orari. Devo arrivare ad un certo traguardo in un certo tempo, decido io come arrivarci. Poi, ha ragione, ma stavolta davvero, il ministro quando dice che fin qui è stato fatto male, senza regole, senza procedure di sicurezza informatica. Ma appunto, va sostenuto, rafforzato, corretto nei punti deboli. Dire: lo riduciamo al 15 per cento, neanche un giorno a settimana, vuol dire cancellarlo, considerarlo non un valore aggiunto ma una graziosa concessione. Vuol dire aver mancato l’occasione di migliorare il modo di lavorare. Aver sprecato questa crisi.