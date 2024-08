L’ingegneria energetica della Fondazione Creativi Italiani (FCI) insieme al partenariato tecnico con la software house Antea Studio e il supporto di Sercam Advisory , business consultant, accompagna le Imprese nella transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili seguendo interamente la pratica di aggiornamento dell’ impresa ai requisiti 5.0. Si entra in una nuova era dell’industria italiana!

Industria 5.0

L’Industria 5.0 è il nuovo paradigma che mira a creare un’industria più sostenibile, resiliente e centrata sull’uomo. Questo approccio punta a integrare la digitalizzazione e le tecnologie verdi, favorendo modelli di produzione circolare e migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse naturali. Tra gli obiettivi principali vi sono l’aumento della competitività delle imprese, l’attrazione di nuovi talenti e la promozione del benessere dei lavoratori. Si differenzia dall’Industria 4.0 non solo per l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la robotica, ma anche per l’enfasi posta sull’aspetto umano del lavoro. Questo include la formazione e riqualificazione dei lavoratori per adattarsi alle nuove esigenze digitali e ambientali. L’obiettivo è creare ambienti di lavoro inclusivi e innovativi che sfruttino al meglio le interazioni uomo-macchina. Il Piano Transizione 5.0, approvato dal governo italiano e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede incentivi significativi per le imprese che investono in tecnologie innovative e sostenibili. La misura consiste in un regime di crediti d’imposta e riguarda le spese di cui chiedere il rimborso nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2025 e il 31 agosto 2026. Fino all’1% dell’obiettivo deve essere destinato allo sviluppo di una piattaforma informatica e di attività correlate.

Efficienza energetica e Rinnovabili per le Imprese della Regione Lazio

La Fondazione Creativi Italiani (FCI) gioca un ruolo fondamentale nel progetto “Efficienza energetica e Rinnovabili per le Imprese” della Regione Lazio. Questo progetto mira a sostenere la transizione ecologica delle imprese del Lazio attraverso investimenti in efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa misura, con una dotazione di 40 milioni di euro, mira a sostenere gli investimenti delle imprese del Lazio per ridurre i consumi energetici e aumentare l’uso di energie rinnovabili. Il contributo è a fondo perduto. Ciascun progetto deve essere di importo non inferiore a 150 mila euro con un contributo massimo di due milioni di euro per ciascun progetto. Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto. I progetti devono includere investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici, ai quali possono essere affiancati quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superare il 50% del totale finanziabile sull’intero progetto. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività delle aziende e contribuire alla sostenibilità ambientale. Le imprese interessate possono presentare domanda online, tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova. La procedura è a sportello e aprirà lunedì 16 settembre 2024, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il progetto “Efficienza energetica e Rinnovabili per le Imprese” rappresenta una grande opportunità, per le imprese del Lazio di diventare più sostenibili e competitive. La Fondazione Creativi Italiani (FCI), con il suo supporto e le sue iniziative guida le imprese italiane verso la transizione ecologica.