TANTO tuonò che piovve. Menlo Park muove il primo passo ufficiale e davvero significativo nell’integrazione delle sue piattaforme. Facebook, infatti, ha annunciato che consentirà agli utenti di chiacchierare senza soluzione di continuità fra i messaggi diretti di Instagram e Messenger, la chat del social. Le due applicazioni, insomma, vivono la prima, vera fase di quell’integrazione fra le diverse creature che invece Mark Zuckerberg, all’epoca delle diverse acquisizioni, aveva garantito non sarebbe mai avvenuta. La storia e i modelli di business sono andati da un’altra parte, con buona pace delle rassicurazioni fornite qualche anno fa.



Cosa succede ora di preciso? Con questi cambiamenti gli utenti di Instagram possono scrivere, inviare foto o video (e molti altri contenuti) a quelli che usano Messenger. E viceversa. Senza, questo il punto, che entrambi gli interlocutori debbano essere iscritti a entrambe le piattaforme: sono le app a parlarsi e scambiarsi i messaggi. Facebook ha anche aggiunto che integrerà su Instagram una decina di funzionalità inedite o prima riservate a Messenger. In effetti sull’app videofotografica l’esperienza della chat era rimasta un po’ più essenziale. Così, invece, anche lì sopra arriveranno le sessioni di visione in gruppo per esempio di clip caricate su Watch, IGTV o Reels, una modalità di invio dei messaggi a scomparsa, gli sticker basati sul proprio avatar e diverse altre.



Si tratta di un passaggio obbligato su un percorso già tracciato oltre un anno fa da Zuckerberg e legato al potenziamento delle comunicazioni private a cavallo fra le tre grandi piattaforme di casa: Messenger, appunto, Instagram e WhatsApp, dove nei mesi scorsi erano già arrivate alcune scorciatoie, come quella per lanciare una Stanza, cioè una videoconferenza di gruppo su Messenger. I lockdown internazionali legati al coronavirus hanno accelerato quella dinamica, fino ai test dell’inizio dell’estate e al lancio di oggi. L’integrazione assoluta delle chat, che stringe sempre di più gli utenti all’interno dell’ecosistema californiano, è una strada senza ritorno che disegna in prospettiva una maxiapp targata Facebook nei prossimi anni: “Stiamo dando alle persone la possibilità di fare qualcosa che desiderano fra le diverse app” ha spiegato Stan Chudnovsy, vicepresidente di Facebook con delega a Messenger, in un post sul blog ufficiale firmato a quattro mani con Adam Mosseri, capo di Instagram.



Gli utenti possono ovviamente tirarsi fuori dall’incrocio, cioè fare in modo da non autorizzare la ricezione di messaggi di Instagram su Messenger e viceversa. Per esempio, attraverso le impostazioni per la privacy della prima app potranno decidere chi possa contattarli nelle conversazioni, chi debba finire nelle richieste di messaggi e chi, invece, sia del tutto bandito dal contattarli sull’altra app. Oppure, se gli ecosistemi debbano rimanere del tutto separati: vale a dire che esiste la possibilità di lasciare del tutto fuori ogni “disturbatore” in arrivo da Messenger. Tutte le opzioni per bloccare interlocutori sgraditi rimangono ovviamente operative e gli utenti potranno anche segnalare intere conversazioni, non solo singoli messaggi. La sostanza è che i messaggi e le chiamate dai contatti che usano Instagram rimarranno dove sono, con un’esperienza arricchita e molto simile a quella di Messenger: è chi sta su Messenger che, se lo vogliamo, potrà ora raggiungerci. Ma varrà ovviamente anche l’inverso.



Altre novità, che costituiscono di fatto un massiccio aggiornamento della chat di Instagram, includono i selfie sticker in stile Boomerang (che arriveranno anche su Messenger), l’uso di emoji personalizzate (stesso discorso), la possibilità di cambiare colore o tema alle conversazioni (lo fanno 10 milioni di persone al giorno), l’inoltro di messaggi fino a cinque contatti o gruppi, la replica a uno specifico intervento in una chat di gruppo o un’animazione per i messaggi.



Ogni giorno fra le diverse app dell’ecosistema di Menlo Park gli utenti si scambiano 100 miliardi di messaggi e Messenger è usato da oltre un miliardo di persone. Spesso, e questo è un piccolo problema reale, si salta da un’app all’altra proseguendo su WhatsApp conversazioni iniziate magari su Messenger e terminandole, almeno momentaneamente, su Instagram. In una continuità che, in effetti, a cui gli utenti erano arrivati già da soli. “Ecco perché colleghiamo Messenger a Instagram, per portare alcune delle migliori funzionalità sull’app in modo da consentire di godere della migliore esperienza, a prescindere dall’applicazione che si sta utilizzando”.



L’integrazione parte immediatamente in alcuni mercati internazionali ma arriverà presto a tutti gli altri. Per i due top manager è appunto solo l’inizio, “il primo passo per fare in modo che sia più semplice rimanere in contatto con gli amici e la famiglia attraverso le nostre app”.



