(ANSA) – ROMA, 22 APR – Instagram investe sulla tecnologia di

Intelligenza artificiale per mettere gli utenti, soprattutto

quelli più giovani, al riparo dai messaggi offensivi che

frequentemente arrivano con i DM, i messaggi diretti. Annuncia

una nuova funzionalità che una volta attivata filtrerà

automaticamente le richieste contenenti parole, frasi ed emoji

offensive.

Il nuovo strumento avrà un funzionamento simile al filtro

dei commenti introdotto oltre quattro anni fa che permette di

scegliere quali parole o frasi debbano essere nascoste

automaticamente sotto ogni post. Instagram specifica che il

filtro dei commenti avverrà localmente sul dispositivo, cioè non

verrà inviato nessun contenuto ai server del social network. Il

nuovo filtro potrà essere attivato o disattivato a discrezione

dell’utente da un sezione delle Impostazioni denominata Parole

nascoste. Oltre al filtro ai DM; gli utenti potranno decidere

di bloccare un account preventivamente, anche quelli nuovi che

una persona o un molestatore già individuato potrebbe creare;

inoltre Instagram bloccherà anche le parole offensive che sono

scritte in modo sbagliato.

L’introduzione di queste nuove funzionalità arriva a

qualche mese di distanza da un episodio che ha visto

protagonista il calciatore inglese Marcus Rashford, finito nel

mirino di alcuni messaggi razzisti, episodio che scatenò un vero

e proprio polverone in Inghilterra, con Instagram che ammise che

il problema dei messaggi diretti non era faccile da affrontare.

(ANSA).



