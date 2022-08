Tra i settori che hanno avuto maggior successo online in questi anni troviamo sicuramente quello dell’entertainment, un comparto che include diverse tipologie di passatempi che spaziano dalla visione dei film all’utilizzo dei giochi digitali. Proprio questi ultimi sono stati protagonisti dell’interessante fenomeno che ha portato alla digitalizzazione di molti svaghi provenienti dalla tradizione popolari: ecco qualche esempio.

I giochi da tavolo protagonisti del web

A trovare ampio spazio sulle piattaforme di svago sono i cosiddetti board game , o più semplicemente in italiano i giochi da tavolo, compagni di avventure di intere generazioni di appassionati pronti a dar vita a divertenti sfide con amici e familiari. In questa vasta categoria rientrano diverse tipologie di passatempi e titoli commerciali divenuti iconici, ai quali oggi vengono dedicati in alcuni casi portali e app specifici che permettono di riprodurre su PC e dispositivi mobili tutte le caratteristiche del gioco.

Il Monopoly, per esempio, è uno dei giochi più apprezzati in rete dagli amanti dei passatempi ludici basati su un tabellone centrale e su pedine da muovere in base al lancio dei dadi. Il famoso titolo ideato da Elizabeth Magie all’inizio del XX secolo e portato al successo in Italia dalla Editrice Giochi trova spazio sul web con diverse versioni che si rifanno in maniera più o meno fedele al gioco originario: con una semplice connessione a internet è dunque molto semplice accedere ai tavoli virtuali e iniziare la sfida a chi riesce a guadagnare di più costruendo case e alberghi.

Un altro grande classico è il Risiko!, il gioco da tavolo che simula una sfida bellica in cui vince chi conquista più territori. Sin dalla fine degli anni ’50 il Risiko! appassiona e intrattiene folti gruppi di persone, che oggi hanno la possibilità di divertirsi in digitale accedendo al portale ufficiale che porta lo stesso nome del gioco.

Che dire poi di dama, scacchi, backgammon e altri passatempi dalla tradizione secolare? Basta effettuare qualche rapida ricerca sul web o negli store digitali per trovare il proprio preferito in pochi secondi e sedersi virtualmente al tavolo con gli altri fan del genere!

I giochi di carte nell’era digitale

Ad attraversare una vera e propria seconda giovinezza nell’era del web sono anche i giochi di carte, svaghi che in alcuni casi affondano le proprie origini nei secoli passati e che rappresentano per molte aree geografiche dei veri e propri patrimoni della cultura popolare. Per chi ama giocare a carte sono tante le opzioni disponibili attualmente, sia da PC che da smartphone e tablet: in particolare, risultano essere particolarmente apprezzate le app mobili, che permettono di avere sempre a portata di mano svaghi come la scopa, la briscola, il tressette e molto altro.

Online è inoltre facile trovare pane per i denti degli appassionati dei giochi di carte da casino, che grazie alle proposte degli operatori del settore possono accedere rapidamente a tavoli di blackjack 21+3 e a tante altre varianti riprodotte in versione digitale ma pienamente fedeli agli originali che hanno fatto storia.

Rompicapo, enigmistica e giochi di abilità

Un capitolo a parte merita il vasto mondo dell’enigmistica e dei giochi di abilità, che oltre a essere estremamente divertenti rappresentano anche un ottimo modo per allenare le capacità logiche e di ragionamento, le conoscenze linguistiche e la concentrazione. Anche in questo caso le proposte digitali si sprecano: sono numerosi infatti i siti web e le applicazioni mobili dedicati a questa categoria, apprezzati da fasce piuttosto eterogenee di utenza.

Completare un cruciverba o un sudoku, riflettere su rebus di difficoltà crescente, rispondere a domande di cultura generale cercando di totalizzare il punteggio più alto rispetto agli altri concorrenti, per gli appassionati del genere è oggi possibile fare tutto ciò anche senza le tradizionali riviste cartacee – che anzi si sono convertite esse stesse al digitale – e con un maggiore grado di interattività che alimenta il giusto mix tra competizione e divertimento.

Insomma, le opzioni per trasformare i dispositivi tecnologici in strumenti di intrattenimento ludico non mancano e, anzi, riescono a soddisfare proprio tutti: la soluzione giusta per rendere più leggere le giornate a ogni età e in ogni situazione!