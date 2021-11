Investire nelle criptovalute può essere una valida alternativa per diversificare il proprio portafoglio. Ma come fare? Ecco i 5 consigli più utili per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle valute digitali.

Investire in criptovalute: cosa considerare

Dal 2009 anno in cui è stato introdotto il primo blocco dei Bitcoin il mondo delle criptovalute si è evoluto con la creazione di un numero impressionante di monete virtuali, ognuna con caratteristiche differenti. Quando si effettua un investimento su questi prodotti finanziari, si dovrà considerare che non sono regolate da un ente centrale come una banca e che il loro prezzo è influenzato dalla percentuale di richiesta e di acquisto in un dato momento. Infine, anche gli eventi politici e quelli economici non incidono sul loro andamento. Tutti questi fattori rendono l’operatività delle criptomonete non sempre facile sia per chi è esperto del mercato, sia per chi vuole avere l’opportunità di incrementare i propri risparmi.

Come investire nelle criptovalute: ecco i 5 consigli utili

In questa prospettiva diventa fondamentale valutare una serie di consigli pratici su come investire in maniera sicura sulle criptomonete. Ecco quelli adatti a chi è alle prime armi.

1) Scegliere il broker di trading più adatto

Per operare sul mercato delle valute è necessario disporre di un intermediario finanziario che prende il nome di broker. Grazie ai servizi messi a disposizione dei trader come la piattaforma e gli strumenti di analisi tecnica e fondamentale sarà possibile operare con la compravendita delle monete digitali. In questa prospettiva, è fondamentale scegliere il broker che offre sicurezza e affidabilità.

2) Fissare l’obiettivo per la strategia

Come ricordano gli esperti di Bitcoin Prime, fissare un obiettivo, a breve, medio e lungo temine è fondamentale al fine di scegliere la giusta strategia. Infatti, se si vuole investire per ottenere un rendimento nel tempo, sarà possibile anche scegliere di operare con la normale compravendita di monete virtuali. Nel caso in cui si vuole incrementare il proprio capitale a breve termine sarà necessario impiegare strumenti come i CFD sulle criptovalute e la leva finanziaria.

3) Investire con razionalità: attenzione alla volatilità

Altro aspetto da considerare è che le criptovalute si caratterizzano da un’elevata volatilità che permette cambiamenti di trend improvvisi. Sarà necessario sempre affrontare ogni momento con razionalità senza farsi prendere dal panico. Inoltre, si deve accettare la possibilità di perdere tutto o parte del capitale.

4) Velocità della piattaforma e sicurezza

L’elevata volatilità di alcune criptovalute richiede l’utilizzo di piattaforme che abbiano delle tecnologie innovative e soprattutto un sistema veloce per effettuare le transazioni. Infatti, si dovrà avere la possibilità di entrare nel mercato repentinamente e al prezzo migliore per ottenere il guadagno oltre ad avere strumenti che permettono di tutelare il proprio portafoglio digitale da attacchi esterni.

5) Scegliere le valute più adatte al proprio portafoglio

Un aspetto fondamentale quando si investe nelle criptovalute è la scelta di quella più adatta per operare. Infatti, se si dispone di un portafoglio con molto liquidità si potrà puntare a quelle con un valore più alto come i Bitcoin, l’Ethereum, l’XRP e il Solana. Viceversa, se si dispone di un capitale ridotto si dovrà iniziare ad investire su quelle di ultima generazione con valori più bassi.