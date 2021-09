Inizia alle 10:30 del 16 settembre l’Amazon Career Day 2021, una lunga diretta streaming di circa due ore che avrà una duplice funzione: dare consigli a chi è alla ricerca di un nuovo lavoro, in Amazon o in un’altra azienda, e indirizzare i candidati interessati verso le decine di migliaia di posti di lavoro disponibili in tutto il mondo.

Questi i numeri dell’evento: oltre 500 offerte di lavoro a tempo indeterminato in tutta Italia, più di 9 mila posizioni aperte in Europa, circa 300 sessioni di coaching individuale e diversi incontri con esperti italiani e internazionali.

Cos’è la “Chop”, la sala riunioni più temuta dai dipendenti Amazon

Alla diretta streaming che prenderà il via con il benvenuto da Seattle di Sara Caleffi (Director, International Marketplace di Amazonn) e che proseguirà con i consigli del Ceo Andy Jassy – l’uomo che ha preso recentemente il posto di Jeff Bezos – partecipa anche Italian Tech, con una conversazione virtuale sul futuro del lavoro.

Il direttore Riccardo Luna, la career coach Silvia Vianello, Davide Dattoli di Talent Garden e Simone Severini, Director of Quantum Computing di Amazon Web Services, parleranno di competenze digitali, di come intercettare i recruiter e dei percorsi di studi e crescita professionale non necessariamente lineari.

Il contributo di Italian Tech all’Amazon Career Day sarà trasmesso intorno alle 11:25 sia sul sito amazoncareerday.com, sia sul sito di Repubblica sia su quello di Italian Tech, l’hub Gedi dedicato alle nuove tecnologie. L’evento Amazon, che prevede nella parte finale anche consigli su come affrontare un colloquio di lavoro, terminerà alle 12:30 circa.