(ANSA) – TORINO, 23 SET – La bistecca vegetale stampata in 3D

sarà venduta nei supermercati nel 2022. Lo ha annunciato

Giuseppe Scionti, ceo e fondatore di Novameat, all’Italian Tech

Week, in corso alle Ogr a Torino.

“Grazie a un complesso processo di biostampa abbiamo creato

il primo prototipo. Ora stiamo affinando la produzione di massa,

su scala industriale possiamo produrne una tonnellata all’ora”,

ha spiegato.

La carne viene riprodotta sfruttando una base d’acqua

impastata con fagioli gialli, oli vegetali, aromi e in alcuni

casi estratti di alghe. Scionti sottolinea l’enorme impatto

ambientale del prodotto: “Per ogni hamburger animale si

utilizzano circa 15.000 litri d’acqua, ne impieghiamo il 90-95%

in meno, a parità nutrizionali. Per il consumatore non deve

essere un sacrificio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it