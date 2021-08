Alle Olimpiadi, Marcell Jacobs un aiuto l’ha avuto sul serio. Come lui, decine di atleti che hanno corso sulla pista di atletica di Tokyo 2020, progettata dall’azienda italiana Mondo con sede ad Alba.

“Sembra di correre sulle nuvole” ha detto il velocista americano Ronnie Baker, che nella semifinale dei 100 metri piani ha fatto segnare il 13esimo miglior tempo di sempre su questa distanza (9”83). La sua connazionale Sydney McLaughlin, che in Giappone ha vinto l’oro nei 400 metri a ostacoli, con il nuovo record del mondo (51”46), ha affermato: “Alcune piste assorbono la tua energia. Questa invece te la restituisce”. Il segreto è proprio qui.

“Abbiamo lavorato molto sul ritorno dell’energia – racconta Federico Stroppiana, vicepresidente del Gruppo Mondo – rispetto al passato abbiamo ottenuto un miglioramento delle prestazioni degli atleti tra l’1,5% e il 4%”.

Sembrano piccole percentuali, ma sulle distanze brevi possono fare una differenza enorme. Pensate all’Italia nella finale 4×100, più veloce di un centesimo di secondo della Gran Bretagna. Oppure alla giamaicana Elaine Thompson-Herah che a Tokyo, nella finale dei 100 metri piani, ha migliorato il record olimpico di Florence Griffith che resisteva da 33 anni: 10”61 contro 10”62, un divario inferiore al battito di ciglia.

La pista dello Stadio Olimpico di Tokyo, insomma, è molto diversa da quelle del passato. “Dopo Rio 2016 abbiamo iniziato a studiare come restituire energia in quantità maggiore agli atleti – spiega Stroppiana -. Ci siamo riusciti lavorando sui granuli di gomma che stanno sopra e sotto il manto e che costituiscono il 30% della sua massa”.

In passato, gli scarti delle piste Mondo venivano macinati proprio per ottenere i granuli. La svolta c’è stata quando l’azienda di Alba ha intuito che quelle briciole di gomma, con una miscela diversa, avrebbero dato un risultato migliore. “Quindi ora li produciamo noi, a parte” afferma Stroppiana, che sottolinea come l’azienda di Alba, in questo modo, non tradisca l’ambiente: “Le superfici delle nostre piste di atletica includono fino al 38% di materiali riciclati, privi di contaminanti, e fino al 10% di gomma naturale, dunque non a base di petrolio”.

Il reparto che si dedica alla ricerca, in Mondo, è composto da 25 persone. Tra queste, esperti di materie prime, di miscelazione e di biomeccanica. “È importante studiare come la pista risponderà alle esigenze di un velocista o, per esempio, di un mezzofondista, dice Stroppiana. Una volta prodotto, il manto di gomma viene testato da atleti e aziende esterne. Nel caso della pista di Tokyo, Mondo si è affidata sia ad Asics sia al Michael Johnson Training Center di Dallas. Proprio dai complimenti dell’ex velocista Johnson, leggenda Usa con i suoi cinque ori olimpici, l’azienda italiana ha capito di essere sulla strada giusta.

Il commento più frequente degli atleti impegnati in Giappone, invece, è stato: “La pista è come un trampolino”. Uno dei record del mondo più impressionati di Tokyo 2020, non a caso, è arrivato dai 400 a ostacoli maschili. Poco prima delle Olimpiadi, il norvegese Karsten Warholm è entrato nella storia correndo e saltando in 46”70. A Tokyo, sulla pista Mondo, ha frantumato il suo record di quasi un secondo (45”94).

Un altro atleta che ha migliorato se stesso, sul manto rosso delle ultime Olimpiadi, è Marcell Jacobs. Nelle batterie di qualificazione dei 100 metri piani, l’azzurro ha tagliato il traguardo in 9”94 (record italiano). In semifinale, Jacobs è sceso a 9”84 (record europeo). In finale ha vinto in 9”80. Una progressione straordinaria, cui la pista può aver dato una marcia in più. Ma il vicepresidente di Mondo non vuole rubare la scena all’azzurro: “La nostra pista è veloce – dice Stroppiana – tuttavia i nostri dati si riferiscono a test effettuati centinaia di volte senza pressioni. Un’Olimpiade è diversa, subentrano altri fattori”.

E Tamberi, invece? Anche lui ha sfruttato i miracolosi granuli per vincere l’oro? Anche il manto della mezzaluna su cui si svolge il salto in alto, infatti, è prodotto da Mondo. “In quelle zone però il materiale usato è leggermente diverso – spiega Stroppiana -. Posso dire che Tamberi ne ha giovato in piccolissima parte”.

Atleti e tecnologia, cuore e innovazione: il legame è sempre più stretto. E a chi gli chiede se sia giusto, Stroppiana risponde: “Il nostro lavoro è al servizio di tutti, nella stessa misura. La vera differenza continua a farla chi corre”.

Fonte www.repubblica.it