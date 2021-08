Si chiama “Al volante con Proust” l’approfondimento di Italian Tech sulla mobilità e sul futuro dell’auto. Abbiamo modificato in chiave motori le famose trenta domande di Proust per capire chi sono e come la pensano i big del settore. E, soprattutto, quali sono le strategie della loro marca. Nella puntata di oggi Radek Jelinek – President & CEO at Mercedes-Benz Italia.

di Vincenzo Borgomeo