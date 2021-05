Questa storia inizia nella prima metà del 2018 e finisce tre anni dopo con un pronunciamento dell’Antitrust italiano. È una storia di rivincita, del piccolo che si ribella al grande, combatte e ha la meglio. È la storia di Enel X che batte Google su JuicePass, la sua app per la ricarica dei veicoli elettrici. Ma è anche una storia di patriottismo, è anche la storia della ventina di sviluppatori che hanno creato quell’app e hanno lottato per difenderla. Ed è una storia di libertà e di concorrenza e di apertura del mercato.

Com’è finita (e com’è iniziata)

Il finale è noto: il 13 maggio 2021, il Garante della Concorrenza condanna Google a una sanzione di 100 milioni di euro per aver impedito a Enel X di integrare l’app all’interno di Android Auto, la piattaforma di Big G utilizzabile mentre si guida.

Quel che è meno noto è come si è arrivati sin qui, che è la parte che ci siamo fatti raccontare da Giovanni Coppola, responsabile Global Marketing e-mobility di Enel X: “JuicePass è stata riscritta da zero partendo dall’esperienza della precedente Recharge – ci ha spiegato – Abbiamo iniziato a lavorarci a metà 2018 ed è arrivata negli store degli smartphone Apple e Android l’1 luglio 2019. Ad autunno 2018 abbiamo fatto il primo tentativo con Google perché venisse integrata all’interno di Android Auto”. Tentativo che però non è andato a buon fine.

Davide contro Golia, come nella Guerra dei Browser

Quelli di Enel X non si sono persi d’animo, nonostante le dimensioni dell’avversario che avevano davanti. Perché se Enel è grande, Google è gigantesca: la società italiana ha poco più di 68mila dipendenti e nel 2020 ha totalizzato ricavi per 65 miliardi di euro; la compagnia americana, che appartiene alla più grande Alphabet, ha 140mila dipendenti e fattura quasi 183mila miliardi di dollari l’anno. Fra le due aziende inizia un dialogo piuttosto teso, fatto di proposte, rifiuti, controproposte e velate minacce che in qualche modo arriva addirittura a coinvolgere il governo italiano e appunto l’Antitrust.

Con uno scopo ben chiaro in mente: “Sin da subito, la nostra idea era che l’app fosse disponibile per entrambi i sistemi operativi, sia sugli smartphone sia in auto – ci ha detto ancora Coppola – Volevamo raggiungere più persone possibile, perché è solo ampliando il bacino di utenza, che la mobilità elettrica diventerà un fenomeno di massa”. E quindi? E quindi la causa e lo sviluppo dell’app vanno avanti in parallelo e su JuicePass si mettono a lavorare due team, uno interno, composto inizialmente da 3 persone (ora salite a 10), e uno esterno, di una ventina di persone, che si è occupato soprattutto della scrittura del codice. “Nel tempo abbiamo fatto tanti aggiustamenti, soprattutto grazie al feedback dei clienti, è migliorata l’esperienza d’uso, è aumentato il numero di punti di ricarica censiti”, che ora sono oltre 100mila. Poi è arrivata la vittoria su Google, un orgoglio non solo personale: “Sentiamo di avere fatto qualcosa di importante per tutto il settore, per aprire il mercato – è la riflessione di Coppola – Un po’ come quello che avvenne a fine anni Novanta con i browser per navigare su Internet”.

E adesso? E adesso Enel X ha un paio di obiettivi davanti: “Vogliamo arrivare a mappare 200mila punti di ricarica fra Europa e Stati Uniti e a ottobre avremo la funzione Trip Planning, che permette di calcolare il percorso da un punto a un altro tenendo conto dell’autonomia dell’auto e delle colonnine di ricarica presenti sull’itinerario”. Che Google sia d’accordo oppure no.

