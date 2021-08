Khaby Lame accelera, come Marcell Jacobs. Quando lo abbiamo intervistato a Milano, lo scorso giugno, l’ex operaio di Chivasso aveva appena superato 77 milioni di follower su TikTok. Ora il ragazzo ha superato il muro dei 100 milioni di follower. E insegue, spedito, la vetta della classifica mondiale occupata – ancora saldamente – da Charli D’amelio, balleria e influencer americana che su TikTok ha 122milioni di seguaci.

Khaby Lame, da operaio a re di TikTok: “Mettevo video su YouTube che non guardava nessuno. Ma non mi sono mai arreso”

In Italia, Khaby Lame è il più seguito anche su Instagram, dove ha ormai staccato Chiara Ferragni, al secondo posto: Lame ha circa 33 milioni di follower (a giugno 2021 ne aveva circa 25 milioni), Ferragni è ferma a 24,5 milioni.

Khaby Lame, fenomeno social con i suoi video muti: “Ho conquistato TikTok da italiano, non mi serve un foglio per sentirmi tale”

Khaby Lame ha 21 anni e ha conquistato gli utenti di TikTok e di Instagram con una serie di video in cui non dice neanche una parola. “Il muto è un linguaggio universale – spiega – se vuoi comunicare con tutti non devi parlare”. Al ragazzo basta una semplice espressione del viso e un gesto fatto con la mano, ormai diventato popolare, che stanno a significare: “Ecco, hai visto, era così semplice“.

I bersagli preferiti da Khaby Lame, infatti, sono spesso i tutorial più assurdi che circolano su Internet. O le azioni insensate che di colpo diventano virali sui social: aprire una lattina con un marchingegno affilato invece di ricorrere all’apposita linguetta, per esempio. Oppure sbucciare una banana con una serie di tagli chirurgici, con il coltello, invece di usare semplicemente – appunto – le mani.