Davanti a loro, sopra di loro, c’è solo la 17enne Charli D’Amelio, prima e unica a superare quota 100 milioni di follower (ora è oltre i 119) e a farlo in poco più di un anno: ha iniziato con balletti e lip-sync, l’anno scorso ha incassato 4 milioni di dollari dagli sponsor, ha scritto un libro, ha una sua collezione di abiti e prenderà parte a due serial con la famiglia e con la sorella (che è pure lei su TikTok).

Lame, che ha appena 21 anni e vive a Chivasso (Torino), dove si è trasferito dal Senegal quando aveva appena un anno, e ha iniziato a realizzare video quasi per gioco dopo essere rimasto senza lavoro a causa del coronavirus, ha al momento 83,6 milioni di follower; lei, che di nome fa Addison Rae Easterling e di anni ne ha 20 anni, è ferma a 81,7 milioni (e però ha inciso un disco, firmato contratti di collaborazione con Reebok e L’Oréal e sarà protagonista di un film).

Alla fine ce l’ha fatta: Khaby Lame , il tiktoker italiano più seguito, che però italiano (ancora?) non è, ha superato anche Addison Rae ed è diventato la seconda persona al mondo con più follower su TikTok.

