I modelli più iconici di automobili possono diventare, grazie al progetto del designer Pierpaolo Lazzarini, delle imbarcazioni. Una Fiat 500, una Dodge Charger, un furgoncino Volkswagen con cui navigare nei laghi e in mare, prendere il sole e divertirsi. Comprando i primi modelli di 500 retrò si partecipa a una campagna di crowdfunding, i proventi saranno usati per realizzare i nuovi modelli in cantiere. Prezzo: 50mila dollari.

A cura di Sofia Gadici