La trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane è un processo in corso ma ancora disomogeneo. I dati Istat più recenti indicano che circa il 70% delle PMI ha raggiunto un livello base di digitalizzazione, con l’adozione di almeno quattro pratiche digitali su dodici, ma solo una minoranza (il 26,2%) ha saputo integrare in profondità tecnologie e processi.

Statistiche che aprono una riflessione più ampia: digitalizzarsi non significa solo adottare nuovi strumenti, ma rivedere il modo in cui si raccolgono, gestiscono e interpretano le informazioni.

Le PMI possono creare valore attraverso i dati, dalla raccolta all’uso

I dati sono una risorsa essenziale per dare valore ai processi di digitalizzazione il cui uso contribuisce alla costruzione di una cultura aziendale capace di trasformare le informazioni in decisioni pratiche. L’adozione di software gestionali, l’utilizzo di CRM per la gestione della relazione con i clienti, l’integrazione di processi automatizzati sono indicatori di questa maturazione.

Uno dei segnali più concreti che una piccola o media impresa sta facendo passi avanti nella digitalizzazione è la capacità di utilizzare strumenti che vanno oltre le operazioni quotidiane. Tra questi, la lead generation rappresenta uno step importante, una pratica che oltre a raccogliere contatti richiede di saperli gestire, organizzare, analizzare e trasformare in valore per l’impresa.

L’attività di realtà come LeadService, startup specializzata nell’identificare e qualificare nuovi potenziali clienti, aiuta le aziende a creare connessioni efficaci con il proprio pubblico attraverso campagne digitali mirate. È un esempio concreto di come la digitalizzazione, quando integrata nei processi, possa tradursi in strumenti operativi utili e orientati ai risultati.

“La lead generation rappresenta uno snodo significativo tra la teoria della trasformazione digitale e la sua applicazione quotidiana. Un mezzo attraverso cui le imprese iniziano a trattare con metodo i dati: come raccoglierli, come leggerli, come usarli. È proprio in questa gestione intelligente dell’informazione che molte PMI stanno compiendo i primi veri passi verso una cultura digitale matura.” afferma Alessandro Savioli, co-fondatore di LeadService.

Qui si gioca una delle sfide più attuali per le PMI: fare in modo che l’innovazione non rimanga confinata ed episodica, bensì diventi parte delle azioni ordinarie, anche le più complesse.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella digitalizzazione

L’intelligenza artificiale è uno strumento sempre più accessibile anche per le piccole e medie imprese, con applicazioni pratiche pensate apposta per loro, e non solo per le grandi aziende.

Automatizzare attività ripetitive, analizzare grandi volumi di dati, prevedere comportamenti di acquisto o migliorare l’assistenza al cliente sono solo alcuni dei campi in cui l’AI può fare la differenza. Per le PMI, questo significa poter lavorare in modo più efficiente, ridurre i margini di errore e prendere decisioni basate su informazioni affidabili e aggiornate.

Tra gli ambiti in cui la trasformazione digitale sta avvenendo più velocemente c’è la gestione delle relazioni con i clienti: strumenti come la lead generation si stanno evolvendo grazie all’integrazione di tecnologie intelligenti, che permettono di filtrare i dati in tempo reale, riconoscere i comportamenti delle persone e restituire alle aziende informazioni subito utili.

L’intelligenza artificiale, se ben integrata nei flussi aziendali, può trasformare anche gli step più operativi in occasioni di crescita strutturata e affinare l’efficacia dei processi più complessi, inserendosi come leva concreta per rafforzare e velocizzare i processi di digitalizzazione in corso.