Il 19 maggio 2001 aprirono i primi due Apple Store, in Virginia e in California. Il 27 maggio 2021 alle ore 10 aprirà lo store numero 512, in Via del Corso a Roma. Vent’anni fa Apple usciva a fatica da una lunga crisi di idee e ricavi, oggi è l’azienda hi tech più quotata al mondo: è cambiato tutto, ma Deirdre O’ Brien c’era allora e c’è oggi. È senior vice president Retail e People di Apple, ossia capo di tutto il personale e responsabile di tutti gli Store nel mondo. Ha accettato di raccontare in esclusiva a Italian Tech il lavoro che c’è dietro il più grande negozio dell’Europa continentale, il diciassettesimo in Italia e il primo in centro nella Capitale.

L’apertura, prevista per la primavera del 2020, è slittata di un anno per la pandemia: “Abbiamo aspettato perché volevamo essere certi che i clienti potessero visitare il negozio, sperimentare quello spazio straordinario e incontrare i membri del nostro team”, dice O’Brien.

Online e Offline

In questi mesi Apple ha ripensato completamente il retail, potenziando il negozio online (anche con la realtà aumentata) e ridisegnando i punti vendita per la consegna veloce e su appuntamento. Quando altri negozi erano aperti, gli Apple Store erano chiusi: a Cupertino evidentemente hanno i loro sistemi per monitorare l’andamento del contagio. “Non esiste un manuale di istruzioni per una situazione come quella che stiamo vivendo, così abbiamo lavorato molto per raccogliere dati e prevedere i potenziali sviluppi della pandemia, in modo da poter decidere se chiudere un negozio o aprirne un altro”, conferma O’ Brien. “Ora quasi tutti i nostri negozi nel mondo sono operativi e siamo entusiasti di ricominciare”.

Un segno di speranza

L’apertura di Apple Via Del Corso è un motivo di speranza, un segno di fiducia nel ritorno del turismo, ma pure un calcolo attento di dove andrà l’economia. A Roma ci saranno 200 dipendenti, di cui oltre 100 nuovi assunti da 19 Paesi, pronti ad accogliere i clienti in 20 diverse lingue. Sul suo profilo Instagram, O’ Brien pubblica i volti di chi lavora negli Apple Store di tutto il mondo: “Dal mio primo giorno a Cupertino, trent’anni fa, ho avuto a che fare con una cultura capace di valorizzare persone che provengono da background diversi, perché ciascuno sappia che il lavoro che sta facendo per Apple è il migliore della sua vita”. Al netto della spinta motivazionale, c’è un risvolto molto pratico nella valorizzazione della diversità: “Quando un cliente entra in uno dei nostri negozi si guarda intorno e vede la comunità di Apple riflessa nei membri del team. Entra in contatto con loro e può conoscere gente nuova; a volte capiterà che interagisca con qualcuno che ha un background più simile al suo, altre volte si troverà di fronte una persona completamente diversa, da cui magari imparerà qualcosa, e si renderà conto che un altro modo di vedere il mondo può essere altrettanto interessante. Crediamo che la diversità dei singoli ci renda più forti come comunità, e per questo continueremo a coltivarla”.

Deirdre O’ Brein Con Tim Cook al lancio di iPhone 11 nel settembre 2019, allo store Apple 5th Avenue di NY

Il rapporto con la città

L’Apple Store di Via Del Corso, come quello di Milano e Torino, come gli altri di tutto il mondo, interagisce con una comunità più ampia: ma cosa dà Apple a Roma e cosa prende? “Siamo un posto dove si viene per imparare – risponde O’ Brien – Con Made in Rome spiegheremo ai giovani come usare la tecnologia per essere creativi, nel campo della cinematografia, della musica, dell’arte. Alla fine del programma daremo loro una mano a far conoscere le opere che hanno creato”. Made in Rome sarà un’iniziativa gratuita e diffusa in tutta la città, anche nei municipi di periferia, con sessioni su musica, arte e design, podcast, creazione di contenuti e video.

E lo Store, che O’ Brien non chiama mai negozio? “Ovviamente è un negozio, ma noi speriamo che dia la sensazione di essere qualcosa di più. A partire dall’edificio, che è stato ristrutturato con amore e grandissima attenzione per i dettagli, sembra un prodotto Apple. È uno spazio enorme, con una splendida scalinata e diverse aree dedicate alle varie attività, dal Genius Bar al programma Today ad Apple”. Come dire: corsi gratuiti di fotografia, montaggio video, composizione musicale, incontri con artisti, lezioni di codice per bambini e adulti, e molto altro.

L’ultima sfida: meno code

Tradizionalmente, ogni apertura di un nuovo Store è stata accompagnate da lunghe code e gente in attesa; stavolta la sfida è fare in modo che siano il più brevi possibili, per rispettare le misure contro il coronavirus. Così chi vuole visitare Apple Via del Corso è bene si prenoti su apple.com/it/viadelcorso; chi non ha la prenotazione potrà comunque entrare, in base al numero di persone presenti in negozio. E lei, Deirdre O’ Brien, ci sarà? “No, causa pandemia volare tra la California e Roma è ancora troppo difficile. Ma l’ho visto ed è bellissimo”.

