“Sono tempi elettrizzanti”. Quando lo dice Maximo Ibarra, 52 anni, non si riferisce a sé stesso che pure dopo aver guidato Tre, Wind e Sky, per citare le ultime imprese, da oggi diventa amministratore delegato di Engineering. E non si riferisce neppure alla multinazionale che ha appena superato brillantemente quarant’anni di storia. Si riferisce, al mondo dopo il Covid, al futuro prossimo che lui ha analizzato da poco guidando una della task force del B20, quella sul digitale ovviamente: “Siamo in un momento storico di ricostruzione e riparazione di ciò che la crisi ha danneggiato. Ma siamo soprattutto in una fase in cui stiamo ripensando le fondamenta stesse del nostro mondo. Come viviamo, lavoriamo, interagiamo. Siamo stati costretti e vedere le cose in modo diverso e ci organizzeremo in modo diverso. Già nei prossimi due anni il 60 per cento del PIL mondiale potrebbe essere generato dalla trasformazione digitale, ci attendono sfide importanti. ”.

Italian Tech Week 2021, Maximo Ibarra (Ceo di Engineering): il futuro tech che ci attende

Lei le affronterà con un cappello nuovo, quello di Engineering: come si è arrivati alla sua nomina?

“Conoscevo da tempo i fondi che hanno acquistato Engineering e conoscevo l’azienda essendo sempre stato un loro cliente. Una realtà solida e consolidata che può continuare a crescere”.

Un miliardo e duecento milioni di fatturato circa, fatto gestendo progetti importanti per aziende medie e grandi e per la pubblica amministrazione: eppure non è così nota.

“Eppure siamo la più grande realtà dell’information technology in Italia. Un vero Digital Tech Champion”.

Prende il posto di Paolo Pandozy che l’ha guidata a lungo con risultati ragguardevoli: cosa cambierà?

“Un paio di cose: la prima, si tratta di un’azienda nota ma che può e deve ancora ampliare spettro e audience, c’è bisogno di raccontarla molto ora che ha raggiunto grandi dimensioni. La seconda è più di sostanza: sfruttare al massimo tutte le competenze che ha, incredibili, in tutti i settori industriali e tutti i mercati”.

Magari ampliando la quota di fatturato fatto all’estero.

“Oggi l’85 per cento dei ricavi lo facciamo in Italia.Possiamo diventare un digital tech champion anche in altri paesi. Vedremo presto dove”.

Nella vostra narrazione si parla molto di “ecosistemi digitali”: cosa sono esattamente?

“Un ecosistema digitale è un insieme di tecnologie, soluzioni, piattaforme e mercati che si adattano a seconda delle esigenze di una azienda. Ma per farlo servono soluzioni integrate, orizzontali e trasversali”.

La lentissima trasformazione digitale italiana finora è proceduta costruendo tanti silos, e questo vale sia per la pubblica amministrazione che per le aziende: non sarà banale abbatterli e far comunicare dati, sistemi e persone.

“Non è banale ma necessario. Pensate a quanto avremmo potuto essere più rapidi ed efficienti con un sistema sanitario regionale e nazionale dialogante e facilmente accessibile e governabile anche dal medico di base del più piccolo comune italiano. Su questo stiamo lavorando molto”.

Quali nuove tecnologie vanno messe in campo?

“Tutte, ma per esempio l’intelligenza artificiale può contribuire a creare soluzioni innovative solo con dati aperti e piattaforme interoperabili. Solo in un ecosistema”.

Si tratta anche di cambiare organizzazione aziendale.

“Oggi il chief information officer non sta più nelle retroguardie ma in prima linea, solo così apprezzi i vantaggi di rompere i silos”.

Non è ovviamente solo una questione tecnologica, ma di persone.

“Sì è un tema di formazione e culturale. Infatti Engineering investe 40 milioni di euro l’anno nella ricerca, ha un team di oltre 450 ricercatori e data scientist e tramite una academy interna eroga ogni anno 15 mila giornate di corsi sulle tecnologie emergenti”.

E’ stata l’estate in cui l’Italia ha aperto gli occhi sull’importanza della cybersecurity con la pubblica amministrazione e alcune grandi aziende, come la vostra, vittime di attacchi informatici.

“Anche qui, è un tema culturale, di consapevolezza. In altri paesi la cybersecurity era già una funzione critica del successo di una azienda. Non sarà mai più un nice-to-have”.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è appena partito: non ci sono mai stati tanti soldi da investire sulla trasformazione digitale. Consigli?

“Il primo è non considerare questi investimenti one-shot, quando invece sono soltanto la primissima pietra di un cammino che dovremo continuare a fare; il secondo è l’execution, vanno evitati i mille rivoli per concentrarsi su pochi progetti di sistema ben fatti”.

Fonte www.repubblica.it