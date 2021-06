Secondo Thomas Kuhn (noto storico della scienza), il progresso nella scienza avviene in due modi, quello graduale in cui si fanno piccoli passi in una direzione ben definita e quello dirompente in cui si cambia il paradigma e ci si avventura in strade completamente nuove.

Questa situazione di intermittenza e complementarietà tra sviluppo graduale e salti dirompenti si ritrova anche nella evoluzione darwiniana ma anche in quasi tutte le discipline e chiaramente anche nello sport. Nello sci il cambio di paradigma è avvenuto nei primi anni ’70 con l’introduzione del Passo Spinta di Gustav Thoeni. Ho avuto la fortuna e il piacere di vivere e studiare questo affascinante fenomeno in prima persona e qui propondo una base di discussione basata sulle mie esperienze e valutazioni.

L’adozione del Passo Spinta non è semplice e necessita di passaggi abbastanza difficili e controintuitivi, ma per uno sciatore esperto si apre poi un nuovo orizzonte con prestazioni nettamente superiori e una fantastica sensazione di controllo totale. Questo testo è quindi anche un ringraziamento a Thoeni per la sua invenzione che mi ha permesso di sciare per molti anni con grande piacere godendo della sua brillante tecnica. Oggi gli sci carvati hanno un po’ modificato la situazione e reso la curva più facile a livello amatoriale, ma l’idea fondamentale dell’indipendenza delle gambe rimane alla base dello sci moderno evoluto, in particolare di quello agonistico. Un altro motivo che mi spinge a scrivere di questo è l’intenzione di colmare una grave lacuna su Internet: sul Passo Spinta si trovano solo poche righe molto stringate e con questa discussione intendo stimolare la valorizzazione di quello che a mio parere è stato un evento fondamentale nello sci.

La curva degli anni ’50 e ’60 con gli sci paralleli e vicini

Nell’immagine qui sotto si vede una sciata anni ’50 a sinistra e una un po’ più moderna a destra, ma sempre del periodo pre-Thoeni: c’è già una notevole differenza tra loro, specie nella posizione del busto. Probabilmente questo dipende anche dai materiali che, nella foto a sinistra, sono molto primitivi. Ma questo non sarà un punto essenziale della discussione. La tecnica del Passo Spinta è poco dipendente dai materiali. E proprio questa è la cosa fantastica, perché chiunque in teoria avrebbe potuto inventarla. Rispetto ai materiali direi che eventualmente dipende più dallo scarpone che dallo sci. Negli anni ’70 gli scarponi erano già abbastanza alti ed evoluti da permettere un notevole controllo e reattività. Gli sci erano anche abbastanza tecnici, ma erano inesorabilmente dritti, cioè i due lati dello sci erano perfettamente paralleli. Nel linguaggio moderno degli sci carvati si potrebbe dire che il loro raggio di curvatura era infinito: l’ideale per questi sci era di andare dritti e la curva necessitava una certa forzatura. Si noti che anche oggi, per la discesa libera, dove appunto si va praticamente dritti, gli sci hanno carving poco o nullo.

Torniamo alle foto, che sono già un punto di arrivo per gli esperti dell’epoca, ma da dove si comincia? Ovviamente dal mitico spazzaneve. Lo spazzaneve sta allo sci evoluto come il biberon sta a una buona cena: come il biberon, lo spazzaneve è accettabile solo per i bambini piccoli che però, appena crescono, faranno di tutto per fare dimenticare questa loro goffa tecnica infantile. Un adulto che adotti questa tecnica rivela la sua tragicità esistenziale rispetto allo sci. E’ chiaro che lo sci non fa parte del suo passato ed è altrettanto chiaro che non sarà nel suo futuro. Probabilmente si trova per caso su una pista e il suo vero obiettivo è sopravvivere sino ad arrivare al ristorante per consolarsi con il sontuoso Piatto Armentarola per pranzo. I suoi sci sono ovviamente in affitto e probabilmente gli avranno mollato i peggiori del negozio, per non parlare degli scarponi che avrà certamente scelto tra quelli più comodi.

A proposito dei materiali va detto che, se uno deve risparmiare, è meglio che lo faccia sugli sci piuttosto che sugli scarponi. Lo scarpone deve trasmettere allo sci sia la forza (rigido) sia la sensibilità (aderente) per dare spigolo alla lamina. Uno scarpone morbido è analogo a un’auto con lo sterzo che traballa e qualunque ottimo sci diventa inutile. Al contrario, con una buona tecnica e buoni scarponi (cioè aderenti e rigidi) si possono compensare eventuali difetti degli sci.

Ma torniamo allo spazzaneve che consiste in una tecnica di sopravvivenza rispetto alla forza di gravità che tenderebbe a farci precipitare a valle: è basato su approccio puramente difensivo, in cui si mettono gli sci a V con la punta in avanti e si avvicinano le ginocchia per dare lo spigolo necessario a frenare più o meno la discesa spazzando appunto la neve in avanti. Si tratta di una posizione goffa, ma efficace, in cui il problema principale è di non incrociare le punte. Per girare si sposta il peso da un lato e lo sci di quel lato farà più attrito e porta quindi a una curva verso la direzione opposta. Da qui si comincia a vedere che il peso va sullo sci esterno alla curva. Lo spazzaneve ha anche una nefasta reputazione agli esami per diventare maestri di sci. In questi esami c’è in genere da fare uno slalom in un certo tempo massimo e gli allievi sono tutti in apprensione rispetto a questa performance agonistica. Questo li porta a trascurare l’aspetto didattico di come si insegna correttamente lo spazzaneve, che diventa spesso una delle prove più inaspettatamente insidiose dell’esame.

Oltre lo spazzaneve

Iniziando la curva con gli sci aperti dietro a V si può provare man mano ad avvicinare lo sci interno a quello esterno nella seconda parte della curva, mantenendo sempre il peso e lo spigolo sull’esterno. La seconda parte della curva si percorre quindi con gli sci paralleli che continuano la curva attraverso una frenata. Infine si arriva alla tecnica degli sci completamente paralleli, cioè non si aprono mai più le code e ci si affranca dal goffo spazzaneve verso una sciata decisamente più elegante e accettabile anche per gli adulti.

Come funziona? Si parte da una diagonale con gli sci paralleli e vicini con il peso sullo sci a valle. Poi con un movimento di piegamento e distensione si alleggerisce lo sci esterno, la cui parte posteriore comincia a derapare sulla neve frenando e anche curvando. Gli sci dritti (non carving) tenderebbero ad andare appunto dritti: farli curvare necessita un certo sforzo tecnico e la curva inevitabilmente corrisponde anche a una frenata. Più si dà spigolo, più si frena e si stringe il raggio della curva. Alla fine di questo sviluppo si hanno varie fasi ben separate. Una situazione di diagonale neutra rispetto alla curva. Poi il piegamento e la distensione che permette di curvare con la relativa frenata seguito da un’altra fase diagonale nella direzione opposta che prelude alla curva successiva. Stringendo le curve e velocizzando il cambio di peso si arriva al corto raggio o alla serpentina in cui la fase diagonale intermedia viene eliminata. In ogni caso il peso è sempre sull’esterno e le gambe sono unite. Questa è in poche parole la tecnica pre-Thoeni. I suoi punti cardine sono:

Il peso va sempre tenuto sullo sci esterno, l’interno ha un ruolo quasi nullo.

va sempre tenuto sullo sci esterno, l’interno ha un ruolo quasi nullo. La curva corrisponde a una derapata controllata dello sci esterno con inevitabile frenata.

corrisponde a una derapata controllata dello sci esterno con inevitabile frenata. L’inclinazione dello sci esterno controlla il raggio della curva modulando anche la frenata.

della curva modulando anche la frenata. Le curve ampie sono ben separate da una zona neutra in diagonale e si deve completare bene una curva prima di iniziarne un’altra. Nella serpentina si può eliminare la fase diagonale intermedia, ma la curva rimane sempre una derapata e relativa frenata.

si può eliminare la fase diagonale intermedia, ma la curva rimane sempre una derapata e relativa frenata. Gli sci restano sempre paralleli e vicini con gli scarponi che spesso si toccano, lo sci interno può essere leggermente avanzato rispetto al quello esterno. Questa vicinanza degli sci come se fossero uno solo veniva considerato un segno di eleganza e di armonia, ma con il Passo Spinta diventa ben presto un elemento obsoleto travolto dalla nuova tecnica rivoluzionaria.

che spesso si toccano, lo sci interno può essere leggermente avanzato rispetto al quello esterno. Questa vicinanza degli sci come se fossero uno solo veniva considerato un segno di eleganza e di armonia, ma con il Passo Spinta diventa ben presto un elemento obsoleto travolto dalla nuova tecnica rivoluzionaria. Mai e poi mai si devono aprire le punte e l’apertura accidentale delle punte prelude spesso a una catastrofica caduta a faccia avanti.

Il Passo Spinta e l’indipendenza delle gambe

Nella foto di Thoeni (in cima alla pagina) e di Ingemar Stenmark (qui sotto) vediamo una sciata completamente diversa da questi canoni. Le punte sono ben aperte e le due gambe hanno direzione e spigolo (angolazione della lamina) completamente diversi. Lo sci esterno spinge con uno spigolo molto accentuato mentre lo sci interno è più piatto e prelude al cambio di peso che avverrà gradualmente ma fulmineamente durante la seconda parte della curva. Si noti che l’inclinazione delle tibie è appunto molto diversa e corrisponde al diverso spigolo dei due sci, in questo modo il ginocchio esterno va quasi a toccare lo scarpone interno in una posizione del tutto innaturale rispetto ai canoni classici ma incredibilmente efficace.

Come avviene questo cambio di paradigma, secondo il concetto introdotto da Kuhn? Si può partire da qualcosa di molto facile come andare dalla base della seggiovia al bar: si è in una zona pianeggiante e in qualche modo si deve spingereì. Si può fare con i bastoni, tenendo gli sci paralleli come nello sci di fondo classico, ma si può anche adottare una sorta di tecnica di pattinaggio in cui si spinge con lo sci esterno per poi passare il peso sull’interno. In questo caso si aprono ovviamente le punte, ma questo era ammesso anche nei tempi antichi, perché sul piano non ci sono molti problemi.

In una corrispondenza che ho avuto con la figlia di Thoeni, Petra Maria, lui stesso ricorda che “sciare in questo modo gli era venuto in modo naturale, visto che gli sci erano lunghi e la pista dove ha imparato a sciare (il campo vicino all’Hotel Bella Vista, ndr) era abbastanza piano. Così per accelerare ha spinto per essere più veloce. Tutto lì”. Quindi, da questa descrizione che testimonia la disarmante semplicità e ammirevole modestia di Thoeni, si può concludere che l’origine storica del Passo Spinta ha effettivamente un legame con il passo di pattinaggio con cui si spinge nel piano. Come da questo innocuo e ben noto movimento si passi a una tecnica che dà enormi vantaggi in uno slalom gigante sugli asfissianti muri della Gran Risa, in cui susseguono curve a 80 all’ora su pendenze estreme e magari pure ghiacciate, è tutto un altro discorso su cui Thoeni ha elegantemente sorvolato. Ma che ora andiamo a esplorare.

Il primo passo è considerare che nella tecnica classica lo sci interno non ha quasi alcun ruolo. Si scia sempre sull’esterno e il cambio di peso da una curva alla successiva è piuttosto laborioso. Ma avendo due gambe possiamo provare a utilizzarle in un modo un po’ più raffinato e indipendente, un elemento importante. L’indipendenza delle gambe rappresenta infatti un aspetto fondamentale del Passo Spinta e implica un utilizzo attivo dello sci interno. Percorrere una curva sullo sci interno, per esempio sollevando quello esterno, è piuttosto difficile e innaturale, perché si va in una zona di equilibrio precario. Ma sarà proprio questo equilibrio precario ad aprire la strada verso nuovi, mirabolanti orizzonti. Sciare sull’interno è difficile e bisogna impararlo con fatica. Inoltre sarebbe una pratica aborrita dalla tecnica classica. Ma con un certo impegno e molte cadute, pure questo si impara. E lo scarpone e la sensibilità dello spigolo hanno un ruolo fondamentale.

A questo punto siamo pronti per le prime prove di Passo Spinta. La curva inizia con il peso sull’esterno e con notevole spigolo. Dopo questa impostazione l’interno comincia ad avere una certa apertura della punta che viene man mano accentuata con uno spigolo nettamente minore. La gamba esterna ha una forte inclinazione e quella interna molto meno, così che il ginocchio esterno si avvicina fino a toccare lo scarpone interno. Ma mano che si percorre la curva il peso viene spostato sempre più sull’interno mentre con l’esterno più angolato si spinge in fuori. Questa spinta in fuori porterebbe inevitabilmente ad allargare la curva, ma questo viene poi evitato passando sull’interno a metà curva, che ha una direzione molto più angolata (le punte aperte). Questo movimento ha l’effetto di ridurre il raggio della curva senza frenare, un altro punto fondamentale. Poi si passa completamente sull’interno, che diventa l’esterno della curva seguente.

La tecnica del Passo Spinta, che implica l’indipendenza delle gambe, porta ai seguenti vantaggi:

Non si cade più. Nella sciata libera l’indipendenza delle gambe offre un livello nettamente superiore di stabilità e controllo in ogni condizione. Una scivolata dell’esterno sul ghiaccio si recupera con l’interno e così via.

offre un livello nettamente superiore di stabilità e controllo in ogni condizione. Una scivolata dell’esterno sul ghiaccio si recupera con l’interno e così via. La curva non è più una frenata , ma corrisponde quasi a una fase di accelerazione (grazie alla spinta). Questo effetto è macroscopico in uno slalom su pendii leggeri.

, ma corrisponde quasi a una fase di accelerazione (grazie alla spinta). Questo effetto è macroscopico in uno slalom su pendii leggeri. Sul ripido magari ghiacciato e ad alta velocità tutta questa spinta non serve, ma le gambe indipendenti e l’apertura delle punte portano a un altro importante vantaggio: si può modulare la curvatura effettiva della curva senza dover frenare. Che è essenziale per recuperare un ritardo di linea.

e ad alta velocità tutta questa spinta non serve, ma le gambe indipendenti e l’apertura delle punte portano a un altro importante vantaggio: si può modulare la curvatura effettiva della curva senza dover frenare. Che è essenziale per recuperare un ritardo di linea. Il cambio di peso e direzione in una serie di curve è fulmineo rispetto alla tecnica classica perché la curva che si conclude si integra con quella che si inizia. Il termine di una curva con parte del peso sull’interno è già una sorta di inizio della curva successiva.

Insomma, siamo molto al di là dell’iniziale spintarella nel (quasi) piano ispirata al pattinaggio. Entriamo in un’altra epoca dello sci e vari di questi elementi permangono tuttora.

Dal punto di vista sportivo e agonistico si tratta di una tecnica del tutto superiore a quella precedente, che ha dato a Thoeni tanti fantastici successi. All’epoca l’adozione di questa tecnica non era semplice e solo in pochi l’hanno subito interpretata al meglio. Tra questi naturalmente Stenmark, che ha vinto anche di più, ma utilizzando in modo mirabile il Passo Spinta di Thoeni. Tecnicamente Stenmark non ha introdotto elementi realmente nuovi. Guardandoli sciare si ha la sensazione che Thoeni abbia un’interpretazione più geometrica, mentre Stenmark ha in qualche modo fluidificato tutto il movimento.

Un altro che ha vinto più gare di Thoeni (ma non più Coppe del Mondo) è Alberto Tomba. Siamo ancore nella fase degli sci dritti e ci si può chiedere quale fosse il segreto di Tomba. Direi che dal punto di vista della curva siamo di fronte a un perfetto Passo Spinta. Ma all’epoca ormai veniva utilizzato da tutti. Cosa aveva quindi Tomba di speciale? Nella combinazione tra agilità e potenza, Thoeni era più versato alla prima caratteristica e Tomba alla seconda. Ma questa potenza come veniva usata? Prima di addentrarsi su questo problema è utile ricordare che Thoeni è stato l’allenatore di Tomba e, considerando le grandi differenze sia nel fisico sia nel carattere, direi che è un miracolo che la cosa abbia funzionato. Possiamo ipotizzare anche insospettabili doti psicologiche da parte di Thoeni.

Le caratteristiche tecniche di Tomba

“Stai centrale”: questo è il concetto che qualunque maestro di sci, allenatore o esperto cerca di inculcare nelle testa degli allievi. La posizione centrale è quella in cui il nostro baricentro cade sugli scarponi ed è quella che permette il massimo controllo complessivo, ma in particolare per iniziare correttamente una curva senza scodare. In genere non si sta mai troppo in avanti, ma spesso si sta troppo indietro. In questo caso il baricentro è sulle code e la precisione e il controllo sono molto scarsi. “Stai centrale” significa mantenere il massimo controllo che, specialmente sul ripido, è fondamentale. Ma se siete su un pendio non molto ripido e scommettete una birra su chi arriva prima in fondo, tutto cambia. Se il vostro amico si mette in una perfetta posizione di discesa mantenendo il peso centrale come gli hanno insegnato, voi potete facilmente vincere la birra semplicemente sedendovi sulle code dei vostri sci. Provare per credere. Indubbiamente, la posizione arretrata comporta una certa maggiore velocità. La cosa dipende dal fatto che la parte anteriore delle lamine incide molto meno sulla neve. Ma allora perché la fanno tanto lunga con questa storia della posizione centrale? C’è una casta che vuole vincere tutte le birre e cerca di mantenere questo segreto esclusivo per pochi eletti?

Se ci si fa caso, si nota che all’arrivo delle gare in molti si buttano all’indietro, ma è solo perché non ci sono più curve da fare: il problema è che se ci si siete sulle code è impossibile curvare se non in modo minimo e impreciso. Poi c’è un altro fatto: se invece che su un lieve pendio si ci siede sulle code sul ripido a 100 all’ora, molto probabilmente si finisce in ospedale. Ad alta velocità la situazione cambia e anche se non si devono fare curve strette il problema per andare veloce è mantenere lo sci più piatto possibile rispetto alle irregolarità del terreno e correggere le eventuali deviazioni che queste inducono. Quindi è necessario avere un buon controllo anche se non si curva. Questa capacità di adattare la posizione dello sci alle irregolarità del terreno per mantenerlo il più piatto possibile è una delle caratteristiche fondamentali dei discesisti. Richiede una notevole sensibilità direzionale con il ginocchio e la tibia in un momento di notevole sforzo delle gambe in senso verticale: è un problema di velocità di reazione neuromuscolare che è una caratteristica intrinseca di ogni persona e infatti è molto difficile da migliorare con l’allenamento. Insomma: scivolatori si nasce.

Tornando a Tomba, la mia analisi è che la sua potenza veniva utilizzata per mantenere una posizione abbastanza arretrata da modificare poi rapidamente all’inizio della curva. Questo movimento è faticoso e per farlo in modo efficace necessita di grande potenza. Quindi al contrario di Thoeni non si può dire che esista una tecnica alla Tomba da poter insegnare, ma le sue capacità gli permettevano di interpretare una tecnica nota con qualcosa in più difficile da imitare. Lo stesso si può dire di altri grandi campioni dei tempi recenti, come Marcel Hirscher.

Il carving: dal Passo Spinta alla curva In Conduzione

Negli anni ’90 avviene una rivoluzione nella forma dello sci con l’introduzione del carving. I lati degli sci da dritti e perfettamente paralleli diventano curvi in modo che la punta e la coda siano più larghe della zona centrale, come in una specie di clessidra. L’idea è che uno sci di questo tipo, opportunamente deformato dinamicamente, si comporti come una sorta di pattino curvo che permette di fare le curve senza alcuna frenata. Inoltre in questa situazione è possibile una inclinazione (spigolo) molto maggiore prima che la lamina perda aderenza e faccia slittare lo sci. Qui sotto, nella foto di sinistra si vede un’interpretazione estrema di questa tecnica.

Come per lo sci dritto la curvatura ideale è di raggio infinito, per gli sci carvati esiste un raggio di curvatura ideale che dipende dalle varie misure della larghezza nelle varie zone e dalla lunghezza dello sci. Quindi lo sci da slalom speciale avrà una curvatura ideale di circa 12 metri mentre quelli da gigante di circa 16-20 metri. Questi sci carvati sono anche notevolmente più corti di quelli dritti.

Si è visto che con gli sci dritti impostare una curva era una cosa abbastanza innaturale che necessita di una tecnica piuttosto complessa, piegamento, distensione e così via. Al contrario, gli sci carvati sono portati naturalmente a girare. Questa situazione elimina quasi del tutto la penosa fase dello spazzaneve e basta inclinare le ginocchia da una parte o dall’altra per avere immediatamente una magnifica curva a sci paralleli. Un paradiso per i principianti. C’è però il rovescio della medaglia, perché agli sci carvati non piace molto andare dritti o fare curve con raggio molto più ampio di quello per loro ideale. Questo significa che se percorrete un’ampia curva veloce con uno sci con curvatura molto minore, le punte tenderanno a essere un po’ instabili e la cosa necessita di continue correzioni. A me questa sensazione di instabilità nelle curve veloci infastidisce molto e quindi preferisco uno sci abbastanza lungo e con curvatura ampia che sia stabile sul veloce e che poi in ogni caso so far girare nello stretto. Dopo tutto sapevo far girare anche quelli dritti con zero curvatura. Queste però sono considerazioni di uno sciatore di vecchio stile che ha imparato con gli sci dritti. Forse un giovane che impara adesso farebbe altre considerazioni.

Comunque per sfruttare al meglio la sua curvatura ideale bisogna deformare opportunamente lo sci all’inizio della curva in modo che questa venga poi percorsa come se si avesse un pattino curvo, alzando pochissima neve. Questa è la tecnica dello sci In Conduzione, che permette l’incredibile inclinazione della già citata foto di sinistra. Gli sci sono paralleli, d’altronde l’inclinazione è tale che non c’è spazio per molte manovre e chiaramente devono stare a una certa distanza. Provate però a pensare quanta fatica si dovrà fare per cambiare direzione da questa posizione quasi sdraiata per andare nell’altra direzione. Nella foto a destra si vede un esempio misto di sci In Conduzione combinato con l’apertura delle punte del Passo Spinta: è della Coppa del Mondo di quest’anno e chiaramente rappresenta una situazione molto più reattiva e dinamica per un successivo cambio di direzione. L’inclinazione non è neanche tanto minore, ma mentre lo sciatore di sinistra è letteralmente appeso alle lamine, la sciatrice di destra ha un controllo del tutto superiore del raggio di curva e del cambio di peso.

In conclusione, il Passo Spinta e l’indipendenza delle gambe e quindi il controllo della curvatura in accelerazione rappresentano tuttora la base dello sci evoluto e agonistico. E tutto questo grazie alla meravigliosa invenzione di Thoeni “per andare un po’ più forte nel pendio dietro l’albergo”.

