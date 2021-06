Il 22 giugno 2002 esce il nuovo album di Max Pezzali. Si chiama “1in+”, qualche giorno prima era uscito il singolo “Bella vera” a cui era seguito “La lunga estate caldissima”, entrambi spinti da due videoclip realizzate dai Manetti Bros a Los Angeles. Ai due brani era legata una visionaria e strampalata operazione web ideata da Claudio Cecchetto. Si chiamava Playsurf ed era “un registratore di Internet” ovvero un software che consentiva “di salvare una sequenza di pagine web e di archiviarle o inviarle”. Era un po’ che Cecchetto ci ragionava, ed era un po’ che provava a realizzare prodotti che gli consentissero di portare sul web il suo talento creativo. Dirà Cecchetto anni dopo: “Allora, io avevo un sogno, la radio e tutto il resto e quando lo realizzi a 40 anni e ti rendi conto che sei arrivato al traguardo è un casino e ti chiedi “E mò che cazzo faccio?”. Allora ho iniziato a fare dei sogni a lunghissimo termine e non volevo trovarmi con sogni realizzati a 70 anni. Internet era un territorio nuovo e molto interessante dove si potevano fare progetti a lungo termine”. Nascono così il social Internetworkcity su Radio Capital (raccontato in una precedente edizione di questo Almanacco), e la moneta digitale della Energy Bank in partnership con Renato Soru, e Memoring che anticipava quello che poi sarebbe stato Delicious. Playsurf era una evoluzione di Memoring ma, nonostante l’abbinamento con un cantante super pop, non ebbe successo. Anzi, fu un fallimento. Dice oggi Cecchetto: “Il problema è che quando parlavo di queste cose non mi prendevano sul serio, io ero e per molti sono rimasto il deejay del Gioca Jouer”. Epperò questo Almanacco non può non riconoscerlo: parlando di web Claudio Cecchetto è stato un visionario.

