La mattina del 9 novembre 1961, Mario Tchou, ingegnere e dirigente di Olivetti, è morto assieme al suo autista Francesco Frinzi in un incidente d’auto all’altezza di Santhià sulla Milano-Torino: aveva 37 anni e nella sua vita era stato e aveva fatto molte cose.

Figlio di un diplomatico della Cina nazionalista, era nato a Roma il 24 giugno 1924. Dall’Italia aveva visto la fine della Repubblica cinese e la nascita delle due Cine: quella nazionalista di Chiang Kai-shek (cui la sua famiglia restò fedele) e quella comunista di Mao Zedong), il fascismo in Italia, la guerra e l’armistizio.

Il primo mainframe a transistor al mondo

Trasferitosi a New York a studiare Ingegneria elettronica e poi a insegnarla guidando il Marcellus Hartley Laboratory, considerato uno degli allievi più brillanti della sua generazione, Mario Tchou venne reclutato su suggerimento di Enrico Fermi da Adriano Olivetti prima per guidare il gruppo di Barbaricina, a Pisa: una pattuglia di ingegneri e tecnici della Olivetti che aiutarono l’Università di Pisa per costruire la Calcolatrice Elettronica Pisana, il primo computer progettato e realizzato interamente in Italia. Siamo a metà degli anni Cinquanta, e per l’Università di Pisa era un passo avanti fondamentale nella ricerca scientifica (suggerito sempre da quel deus ex machina che era Fermi) e per Olivetti era il modo per imparare a fare computer e aprire un nuovo fronte per l’azienda, che sino a quel momento si occupava solo di macchine per scrivere e calcolatrici meccaniche. Olivetti voleva in pratica diventare quella che un giorno sarebbe stata Apple, e Mario Tchou era l’uomo giusto per dare gambe a questo sogno.

Con una pattuglia di ingegneri costruì il primo computer mainframe (chiamato così perché di grandi dimensioni) a transistor del mondo, l’Elea 9003. Con una serie di strutture metalliche progettate dal designer Ettore Sottsass, che per questa realizzazione vinse il suo primo compasso d’oro, l’Elea 9003 del 1959 si affermò rapidamente come un successo per la novità e lungimiranza delle soluzioni di design, cui avrebbero dovuto fare seguito altri computer di grandi e piccole dimensioni per cercare di conquistare un mercato che ancora non c’era, quello dell’informatica aziendale. L’improvvisa morte di Olivetti nel febbraio 1960 e quella di Tchou l’anno dopo misero la parola fine a questa traiettoria industriale per lungo tempo: la ripartenza di Olivetti nel settore dell’elettronica avvenne due decenni dopo in condizioni completamente diverse sia per l’azienda sia per il mercato internazionale.

L’omaggio in un fumetto

La storia di Mario Tchou è stata raccontata, oltre che da noi giornalisti, anche da pochi libri carbonari a metà fra il saggio universitario e il memoir dei tempi che furono. Quello che mancava era un’opera divulgativa capace di cogliere con precisione da documentario e leggerezza nella prosa la storia di questo incredibile italo-cinese attorno al quale per pochi anni sono ruotati i destini dell’informatica mondiale. Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, coppia creativa e nella vita, hanno colmato questa lacuna raccontando la storia di Tchou nella graphic novel La macchina zero (Solferino, 192 pagine, 19 euro).

Demonte è l’autore dei disegni, e porta avanti con successo la sua ricerca artistica di tipo grafico-documentale. Il suo stile è fatto con un collage creativo di elementi reali e fittizi ridisegnati e mescolati utilizzando il computer: con una tecnica di mash-up grafico sempre più raffinata è riuscito ad ammorbidire sempre di più figure e strutture sino a imporre una dinamicità visiva molto spinta; l’uso di campiture generose con sfondi di colori che si alternano sottolineando la dimensione psicologica e narrativa delle singole parti del lavoro aggiunge drammaticità e intensità.

Il lavoro di Demonte però è in funzione della ricerca storiografica e iconografica, fatta di documenti, oggetti, immagini e storie orali raccolte nel corso di due anni con Rocchi, che è la sceneggiatrice della storia: in un esercizio riuscito di creative non-fiction, Rocchi riesce a restituire l’atmosfera del fascismo e della ricostruzione, ma anche la dimensione tecnologica fatta della conquista da parte di Tchou e dei suoi colleghi delle fondamenta della nascente informatica. L’opera, che si legge come un romanzo, è tuttavia un lavoro di divulgazione storica e scientifica che riporta con correttezza la dimensione tecnica oltre che quella storiografica.

A sessant’anni dalla morte di Mario Tchou, che oggi avrebbe 97 anni, il racconto delle sue vicende è quello avvincente di un’Italia che avrebbe potuto essere. Ma che per un incidente della storia non è stata.

