“Un ambiente, forse, meno frizzante rispetto allo scorso

anno, ma sicuramente progetti più seri e legati al mondo

reale”. È quello che dichiarava di aver trovato al Crypto

Expo Dubai 2022, ad ottobre dello scorso anno,

l’imprenditore Francesco Iannello, LEAN Coach, nonché

fondatore, insieme alla English Coach Monica Perna, di AUGE

International Consulting proprio a Dubai.

L’azienda internazionale specializzata nell’E-learning tornata,

per la seconda volta, dopo l’esperienza nel marzo 2022, al

Crypto Expo Dubai che si svolge presso il Festival Arena

nella rinomata città degli Emirati Arabi. Evento che ospita

conferenze tematiche ed esposizioni, aziende e marchi leader

del settore delle crypto valute.

“Ho notato una minore affluenza rispetto allo scorso

anno”, affermava Iannello, “ma ritengo sia abbastanza

normale considerando l’attuale contesto politico ed economico

mondiale a cui si lega un calo del valore delle crypto valute”.

Tuttavia, come prosegue l’imprenditore digitale italiano,

“Nonostante stiamo vivendo un momento storico particolare, tra

pandemie e guerre, al Crypto Expo Dubai ho visto molte realtà

interessanti che hanno iniziato ad usare crypto valute e

metaverso anche nella vita reale e non solo nel mondo dei

giochi”.

Agenzie immobiliari che vendono interi immobili in crypto

valute si inseriscono, ad esempio, in questo scenario che, se

per Dubai costituisce il presente, per altre parti del mondo,

come l’Italia, è visto ancora come una prospettiva futura. Ma

ad accorciare le distanze verso questo futuro ci stanno

pensando menti brillanti come quella di Francesco Iannello e

Monica Perna.

La loro azienda

(https://www.augeinternationalconsulting.com/) è stata la

prima al mondo, nel settore dell’E-learning, ad accettare i

pagamenti in crypto valute per i propri servizi. La AUGE

International Consulting, pioniera nell’approccio crypto-

friendly tra le imprese del settore Education, inoltre accetta

ben 12 differenti tipi di moneta virtuale come Bitcoin,

Ethereum, Litecoin, Polygon, Decentraland, Cosmos, Dogecoin,

Tether, USD coin, Polkadot, Solana, Cardano.

Questo la differenzia dalle altre aziende digital che attualmente

accettano solo le monete più utilizzate quali USDC, USDT e

BITCOIN. “Oggi finalmente, ci sono altre aziende innovative

e futuristiche che come AUGE consentono di usufruire dei

propri servizi grazie allo scambio con la crypto ma posso dire

che noi abbiamo fatto un’azione coraggiosa lo scorso anno

accettando più crypto valute”. Sottolinea Iannello,

annunciando che questo è solo un primo passo verso un

metodo di formazione che guarda ad un futuro ancor più

innovativo.

“La nostra mission sarà quella di educare le persone, gli

italiani, ad un approccio verso quel futuro che qui è già

presente: portarli all’interno del metaverso ed effettuare a

pagamenti attraverso le crypto monete”.

Oggi AUGE si pone l’obiettivo di passare ad un metodo di

studio ancora più innovativo, che possa garantire un contatto

diretto con i propri studenti grazie alla realtà aumentata e al

metaverso. Così, l’azienda di E-learning fondata dai due

imprenditori italiani a Dubai mira a portare anche in Italia,

attraverso i propri studenti, l’innovazione che negli Emirati

Arabi è ormai pane quotidiano.