Il 20 ottobre 1983 nasce la prima e probabilmente unica startup italiana a essere davvero stata fondata in un garage: Technogym. Solo che invece che in Silicon Valley siamo in Romagna, precisamente a Cesena.

Il fondatore si chiama Nerio Alessandri e ai tempi aveva appena 22 anni. Aveva studiato da industrial designer e lavorava come progettista meccanico in una azienda di macchinari industriali, ma le sue passioni erano (e sono ancora) lo sport e la tecnologia. Nel 1983 nel garage di casa costruisce letteralmente le prime attrezzature: capisce che con la tecnologia è possibile fare qualcosa di meglio di panca e manubri e progetta prima la Isotonic Line e poi Unica. Inizialmente è soltanto un hobby cui lavora nel weekend, ma il successo lo travolge: lascia il lavoro e si dedica alla sua azienda.

Di fatto cavalca la nascita del fitness, concetto che poi declinerà in senso più ampio come wellness, uno stile di vita che combina attività fisica, alimentazione sana e approccio mentale positivo. Oggi Technogym è presente in oltre 100 Paesi, è fornitore olimpico e ha circa 20 milioni di utenti giornalieri. Come un social network. Un riferimento al fatto che l’azienda è impegnata in una importante, seconda, trasformazione digitale (dopo quella del 2012), per integrarsi meglio con le tante app di allenamento nate in questi anni. Non a caso “l’attrezzo” più importante lanciato nel 2021 è stata una app.