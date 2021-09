Oggi gli smartphone si assomigliano tutti: sono rettangoli di metallo e vetro. Parlare di design è dunque un po’ eccessivo, perché quelli di cui normalmente si discute in questi casi sono dettagli minimi, come il raggio di curvatura degli spigoli e dei bordi, lo spessore, la presenza di sporgenze o meno, la fotocamera, la disposizione di sensori, pulsanti, scritte. Certo, hanno un senso, singolarmente e tutti insieme, perché lo smartphone è un oggetto che abbiamo in mano, sotto gli occhi, vicino all’orecchio per molte ore al giorno. Ma intanto nelle vetrine dei negozi da un po’ gli apparecchi si espongono col retro in bella vista, perché è lì che ancora si può cogliere qualche differenza fra un modello e l’altro.

Il Samsung Galaxy Z Flip3, invece, è diverso da tutti. L’unico che gli assomigli è il predecessore, uscito un anno e mezzo fa: ma se lo Z Flip era una versione beta, nata a sua volta dall’esperienza dello Z Fold presentato poco prima, stavolta l’azienda coreana propone finalmente un prodotto maturo. Costruito bene, rifinito meglio, e pronto per il mercato globale.

Il test

In circa tre settimane di prova, lo Z Flip3 si è mostrato solido e affidabile, pratico e piacevole da usare. E ha dato un senso all’idea dello smartphone pieghevole, ancor più di quanto sia riuscito a fare il modello maggiore, lo Z Fold3, di cui parleremo nel dettaglio più in là.

Lo Z Flip3 suggerisce un modo diverso di vivere con il telefono: nei jeans, ad esempio, non va nella tasca posteriore, e non sporge come praticamente tutti i telefoni attuali, che sono preda ideale per ladri e borseggiatori. Si può tenere nella tasca anteriore, dove il suo spessore (considerevole, va detto: da 15,9 a 17,1 mm) non è un problema, come invece sarebbe la lunghezza. L’idea di Samsung è vincente: un dispositivo di dimensioni standard, che però sta in metà spazio. Ecco, forse più persone hanno bisogno di questo, anziché di un tablet che sta nello spazio di uno smartphone.

Digital detox

E il display esterno, così ridotto con i suoi 1,9 pollici, è in realtà un vantaggio. Ha una superficie grossomodo paragonabile a quella di uno smartwatch, e serve più o meno allo stesso scopo: imporre una distanza tra noi e il telefono. Limita le funzioni delle varie app senza però compromettere troppo l’usabilità (come invece accadeva nel modello precedente, con schermo esterno molto più piccolo). Così il telefono si può usare per le funzioni di base senza aprirlo: nessun problema con i messaggi, con Spotify, con il meteo, il registratore e altre app. Si configurano i widget nelle impostazioni, anche se per ora la scelta non è molto vasta. È possibile utilizzare lo schermo esterno anche per le foto, ma in questo caso il vantaggio è relativo: lo schermo rimane troppo ridotto, la qualità delle immagini non è all’altezza del display principale; in compenso si può usare il grandangolo anche per i selfie.

Niente nostalgia

Con lo Z Flip3 chiuso si può anche telefonare, utilizzando il vivavoce, ma il bello del telefono a conchiglia è esattamente nel gesto di aprirlo per rispondere alle chiamate. E qui arriva una delusione: con una mano non ci si riesce, la cerniera superignegnerizzata di Samsung ha molti pregi ma non quello di aprirsi facilmente. Insomma, per chi era abituato ai cellulari degli anni Novanta, allo Startac e poi al Razr, il Samsung è un’altra cosa. Ed è giusto così: per i nostalgici, Motorola ha un nuovo razr (con la minuscola) con schermo pieghevole, ma non è quello il pubblico di riferimento del Flip3. Per chi oggi ha trent’anni ha una memoria molto vaga dei primi cellulari, l’effetto nostalgia in questo caso non funziona. Funziona invece lo sguardo in avanti, la sensazione di possedere un oggetto nuovo e diverso da tutti gli altri. E per questo il Flip3 esiste in diversi colori, che ne accentuano l’aspetto giocoso e spensierato pur rimanendo sobri e utilizzabili nei contesti più disparati.

Flessibile

Ancora, un altro modo di vivere con lo smartphone: le due metà si piegano e rimangono fisse in ogni angolazione. Così il nuovo Samsung può essere appoggiato su un tavolo, ad esempio, e la parte superiore può essere inclinata per fare una videochiamata, o per riprendere video e immagini con la massima stabilità. Qui aiuta anche il software: l’interfaccia Flex separa il contenuto dai comandi, ponendo il primo nella metà verticale, i secondi in quella orizzontale. Con alcune app di sistema funziona benissimo, con altre un po’ meno (e va abilitata nelle impostazioni), ma l’idea è interessante anche quando non è immediatamente utile.

App Edge è uno sviluppo dell’interfaccia introdotta da Samsung sui primi smartphone con display curvo ai bordi (il Galaxy Note Edge del 2014). Ma ora che questa soluzione di design pare finalmente passata di moda, l’azienda coreana trasforma il bordo attivo del display in una specie di dock verticale con accesso alle app più usate. È utile, ma forse meno del multitasking che può sfruttare le due metà dello schermo, con tanto di drag and drop del contenuto. La domanda semmai è un’altra: anche se possibile e ben funzionante, davvero serve il multitasking su uno schermo da 6,7 pollici?

La prospettiva giusta

Ma non è questa la prospettiva da cui considerare il Galaxy Z Flip3: e nemmeno quella delle fotocamere. Sono due, da 12 megapixel, simili a quelle dell’attuale top di gamma Galaxy S21, e dunque molto buone, anche se manca un terzo obiettivo zoom. Non deluderanno nessuno, ma non sono le migliori in commercio. È il caso di insistere: non è questo che si chiede allo Z Flip3, che pure ha un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. E infatti nell’uso è fluido e senza incertezze, merito anche del display con refresh fino a 120 Hz. Lo schermo ha una risoluzione di 2640 x 1080 pixel in rapporto 22:9 con densità di 425 PPI. I colori sono vivaci, come da tradizione Samsung, ma rimangono naturali. E stavolta è da segnalare l’adozione di una nuova pellicola protettiva in PET elastico, per rendere il display più resistente rispetto al modello precedente.

Sempre a proposito di resistenza, i nuovi Flip 3 e Fold 3 sono i primi pieghevoli al mondo certificati IPX8: si possono usare senza temere eventuali schizzi d’acqua, o addirittura brevi immersioni. La cerniera è garantita per 200 mila aperture e chiusure, e – unitamente allo chassis in alluminio Armor – dono all’apparecchio una sensazione di rassicurante solidità che finora mancava.

Il vero punto debole dello Z Flip3 è semmai la batteria, che arriva a fine giornata ma difficilmente va oltre; si può ricaricare (anche in wireless) con relativa rapidità, per quanto i concorrenti offrano performance migliori. Nella confezione, come è ormai prassi comune, non ci sono accessori: né caricabatteria, né cuffie, solo un cavetto Usb-C.

Samsung ha raffinato l’interfaccia One UI anno dopo anno e oggi è coerente e ben disegnata, a differenza di tanti concorrenti cinesi; in più gli aggiornamenti di Android sono garantiti per quattro anni. La potenza del processore è quanto di meglio offra oggi il mercato, e anche sulle connessioni, c’è tutto quello che può servire oggi e nel prossimo futuro, dal 5G al Wi-Fi 6. Per il multimedia non mancano gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. E per la sicurezza c’è un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, sul lato: in tempi di mascherine, è la soluzione perfetta.

Ci piace

Il design

La robustezza

Il display

Non ci piace

La batteria

La piega sul display

Le fotocamere potrebbero essere migliori

In fine

Lo Z Flip3 è certamente uno degli smartphone più interessanti usciti quest’anno. Da un punto di vista commerciale, è il primo foldable che abbia senso acquistare: per il prezzo, pari a un top di gamma non pieghevole (parte da 1099 euro), per le prestazioni, del tutto all’altezza di apparecchi analoghi. Però tenerlo in mano, usarlo, portarlo in tasca è davvero qualcosa di nuovo rispetto a tutti gli altri.

