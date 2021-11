Viceversa, fintech con sede a Milano e Dublino, fondata a ottobre 2020 da Matteo Masserdotti, Pietro Pogliani, Pedro Salvi e Patrick David, attiva nel revenue-based financing e che fino a oggi ha operato in modalità stealth, ha incassato un round seed da 23 milioni di euro.

L’operazione è stata guidata da Fasanara Capital (che a settembre ha partecipato al megaround di finanziamento da 155 milioni di dollari della fntech milanese Scalapay), da Fabrick (piattaforma di open finance del Gruppo Sella) e da un gruppo di business angel, tra cui Roberto Ferrari, Enrico Giacomelli ed Enrico Pandian che si uniscono a Digital Magics come primo investitore: lo riferisce Tech.eu, secondo il quale il finanziamento è in equity per 20 milioni e in debito per 3 milioni di euro.

Viceversa, finanziare la crescita delle aziende in modo diverso

Viceversa fornisce capitale alle imprese digitali europee offrendo un modello di investimento unico che le supporta nella loro crescita, senza diluizione del capitale o garanzie sul debito, dando loro un finanziamento che va da 10mila a un milione di euro, dopo un’analisi del richiedente in 3 giorni.

L’obiettivo è stimolare e finanziare la crescita delle imprese in modo diverso e innovativo rispetto al riscorso a equity o debito. La startup investe nelle scorte di magazzino delle aziende, permettendo loro di aumentare i margini e di liberare capitale per investimenti in strutture, ricerca e sviluppo e risorse umane.

La fintech si colloca in un ramo d’attività in forte espansione: è la inventory monetization, che si prefigge di rendere liquide le scorte di magazzino delle aziende acquistandole a un prezzo scontato, e i cui operatori, tra cui Supply@Me Capital, si finanziano prevalentemente tramite cartolarizzazioni garantite dalla rivendita delle merci acquistate.

Il round appena incassato sarà utilizzato da Viceversa per espandere il portafoglio di asset dell’azienda, ma anche per accelerare lo sviluppo, in particolare stringendo partnership con agenzie di marketing, fondi di venture capital e player di ecommerce, che condividano la stessa visione: finanziare la crescita, in modo diverso.

Matteo Masserdotti, Ceo di Viceversa, ha spiegato su Dealroom che “il revenue-based financing è un settore molto giovane ma in forte espansione, che ha un potenziale incredibile per risolvere molti problemi che le aziende e gli investitori devono affrontare. Le decisioni guidate dai dati, il finanziamento veloce e flessibile e soprattutto l’allineamento degli interessi sono le caratteristiche più apprezzate. Grazie a questo round, e all’esperienza degli investitori, stiamo facendo crescere il nostro portafoglio e costruendo una pipeline di nuovi prodotti, per estendere questa opportunità a quante più imprese possibile”.

Da parte sua, Francesco Filia, Ceo di Fasanara, ha aggiunto che “il revenue-based financing è un ottimo prodotto, su misura per le esigenze specifiche di un’ampia gamma di piccole imprese. Siamo entusiasti di supportare il team di Viceversa nell’introdurlo nel mercato italiano e di aiutarli a migliorare le opzioni di finanziamento per l’ecosistema delle startup”.

Fonte www.repubblica.it