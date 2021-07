Un cliente Tesla ha scaricato e messo alla prova la versione 9 – in modalità beta – del nuovo software FSD (“Full Self-Driving”). Si tratta di nuovo passo verso la guida completamente autonoma del veicolo, anche se ristretto alle strade cittadine (la funzione non è disponibile in autostrada).

L’aggiornamento era atteso da tempo: l’azienda di Elon Musk l’aveva programmato addirittura nel 2018. E tuttavia Musk ha messo in guardia i clienti: “La versione 9 beta risolve molti problemi, ma ce ne saranno altri ignoti, quindi siate paranoici”. In effetti l’autore di questo video, che ha messo alla prova la sua Tesla ‘aggiornata’ nei pressi di una rotonda, sfiora sempre il volante con la mano, pronto a intervenire nel caso quaclosa vada storto.

Da quando Tesla ha introdotto la funzione “Autopilot”, nel 2015, la guida assistita è stata coinvolta in 9 incidenti che hanno causato la morte di 11 persone (dati relativi ai soli Stati Uniti).