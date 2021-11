Lisbona. La prima apparizione in pubblico di Frances Haugen, l’ex manager di Facebook che ha passato al Wall Street Journal (Wsj) decine di migliaia di documenti interni del social network, è stata accolta con un applauso scrosciante. Ma era facile prevedere che al Web Summit, la fiera europea più importante dedicata alle startup, avrebbe trovato un pubblico in sintonia con le sue idee. Le persone stipate nell’Altice Arena di Lisbona durante la cerimonia di apertura erano lì per lei. E l’hanno salutata come una star del Web, una Davide contemporanea che ha sfidato Golia.

“Tanta notorietà è ovviamente difficile da gestire, ma sono contenta di essere arrivata a questo punto”, racconta lei stessa. “C’è sempre una soglia in ognuno di noi oltre la quale non si può andare. Ad un tratto ho capito come stavano le cose e ho anche capito che non avrei potuto continuare”.

Trentasette anni, originaria di Iowa City, laurea in ingegneria elettronica e master ad Harvard, Haugen non ha mostrato esitazioni mentre snocciolava la sua verità sullo stato allarmante del più grosso social network al mondo. Dal 2018 a maggio del 2021 ha lavorato per Mark Zuckerberg nel gruppo che si occupava di indagare il fenomeno della disinformazione, il “civic misinformation team”. Le mail e i documenti da lei raccolti dal 13 settembre sono prima diventati un’inchiesta del Wsj chiamata Facebook Files, poi ribattezzata Facebook Papers quando l’ex manager ha allargato la platea di testate con la quale ha dialogato. Infine quelle carte sono arrivate sul tavolo del Congresso Usa e su quello del parlamento britannico.

“Una degli aspetti più importanti dei documenti che ho reso pubblici è la dimostrazione che il sistema dell’engagement di Facebook per catturare e mantenere l’attenzione degli utenti è capace di fare danni molto seri. La cosa preoccupante è che le persone che dentro Facebook si erano accorte come me che le cose andavano male ma non riuscivano a cambiare nulla perché riportavano agli stessi top manager che erano responsabili degli algoritmi”.

L’accusa più grave riguarda la consapevolezza di Facebook rispetto la propria incapacità di mettere porre un freno al dilagare di notizie bufala e contenuti divisivi. La multinazionale sapeva ma nonostante questo non avrebbe fatto molto per arginare il fenomeno dedicando appena il 13 per cento delle sue risorse sul fronte della moderazione fuori dai confini degli Stati Uniti. E questo significa anche che i dati forniti a febbraio Mike Schroepfer, la persona che a Facebook decide tutto in fatto di tecnologie presenti e future, sono incompatibili con quanto emerso. Ha sostenuto che i nuovi algoritmi messi in campo dal 2019 per fermare l’odio online, nome in codice è Xlm-r, avrebbero un’efficacia del 97, bloccando sul nascere fiammate capaci di spaccare un Paese. Dall’India all’Etiopia, fino a Myanmar, quando non si tratta dell’inglese l’efficacia pare sia decisamente più bassa o inesistente, almeno secondo Frances Haugen. Ed è un problema che riguarda anche l’Italia.

“Credo che l’umanità meritasse di conoscere la situazione. Facebook non era la prima compagnia per la quale ho lavorato ma è sicuramente la peggiore. Non penso che Mark Zuckerberg sia una cattiva persona. Anzi, sono convinta che il suo sogno di connettere le persone sia autentico. Ma questo non gistifica che sia ammissibile il suo continuare a fare errori. Cambiare nome in Meta non servirà e sono preoccupata da quel che una compagnia del genere potrà fare in questa nuova forma di Web chiamata metaverso”.

Lei, nel frattempo, si è traferita a Porto Rico, divenuto il rifugio di molti milionari che hanno accumulato fortune grazie ai Bitcoin. Anche l’ex manager di Facebook ha investito in criptovalute, “quando era un buon momento per farlo”, come spiega lei stessa. È aiutata dall’organizzazione Whistleblower Aid. Vedremo quanto resterà sulla cresta dell’onda, ma intanto è già passata alla storia sempre più tormentata dei social network.

