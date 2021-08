La scorsa estate, in agosto, alcune dozzine di droni militari e diversi piccoli robot-carrarmati hanno simulato un attacco di aria e terra ad una cinquantina di chilometri a sud di Seattle. L’obiettivo era colpire dei terroristi che si nascondevano in alcuni edifici. L’esercitazione, organizzata dalla Darpa, l’agenzia che si occupa dei progetti tecnologici di frontiera del Pentagono, serviva a testare la capacità dell’intelligenza artificiale di gestire situazioni complesse in zone di guerra “alla velocità della luce”. Di fatto, i droni e i robot, una volta individuato l’obiettivo, si facevano da soli un piano per colpirlo utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. L’episodio, riportato da Wired, mi è tornato in mente leggendo le notizie dell’azione militare americana contro presunti terroristi in Afghanistan tramite droni: è stata usata l’intelligenza artificiale? E fino a che punto? Chi ha premuto davvero il grilletto? Secondo Wired, al Pentagono da tempo ci sarebbe stato un ripensamento sull’esigenza di tenere “humans in the loop” quando si tratta di operazioni militari con armi autonome. Insomma, si può fare a meno degli umani?

Il dibattito va avanti da un po’, ufficialmente la regola dice che l’intelligenza artificiale deve “consentire agli operatori di poter esercitare un appropriato livello di giudizio umano sull’uso della forza”. Ma questo vuol dire che un essere umano deve approvare ogni singola volta in cui un drone preme il grilletto? Nel caso dell’esercitazione di Seattle, la Darpa concluse che in certi casi pretendere che ci siano degli umani a prendere ogni singola decisione avrebbe portato al fallimento della missione “perché nessuna persona è in grado di prendere tante decisioni simultaneamente”. L’intelligenza artificiale in guerra non ha sempre bisogno di noi, è la tesi che avanza. Anzi, ha sempre meno bisogno di noi: o almeno ci vogliono convincere che sia così.

Sempre secondo Wired, il generale John Murray (US Army Futures Command), ad una conferenza di militari, lo scorso aprile ha detto che la possibilità di mandare all’attacco stormi di robot autonomi ci costringerà tutti a riconsiderare se una persona possa o debba prendere ogni singola decisione sull’uso della forza. “È nelle possibilità di un essere umano prendere centinaia di decisioni contemporaneamente? Ed è davvero necessario tenere gli esseri umani nella catena decisionale?”.

La prima risposta sul campo è arrivata, qualche settimana dopo, dal violentissimo conflitto fra Israele e Hamas a maggio. Qualche giorno dopo il cessate fuoco, infatti, dal governo israeliano sono arrivate le prime conferme che quel conflitto è stato “the first artificial intelligence war”, la prima guerra condotta prevalentemente tramite algoritmi di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è stata usata sia nella fase difensiva, per determinare le traiettorie dei missili lanciati contro Israele, intercettando solo quelli diretti verso zone abitate o obiettivi sensibili, e ignorando gli altri; sia nella fase di attacco, a Gaza. Secondo The Jerusalem Post, i soldati della Unità 8200, una unità di elite della divisione intelligence, hanno utilizzato algoritmi per condurre diverse azioni chiamate “Alchemist, Gospel, Depth of Wisdom”, utilizzando dati che arrivavano in tempo reale da molte fonti diverse a dei supercomputer i quali generavano raccomandazioni su dove fossero gli obiettivi da colpire. In prima linea, secondo quanto riportato, c’erano spesso “stormi di droni combattenti” e autonomi. Secondo i militari israeliani questo serve anche a minimizzare le vittime fra i civili, ma nei giorni del conflitto di maggio sono state numerose e si sono contati anche molti bambini. Se lo scopo era non colpire i civili, non è stato raggiunto.

In realtà il conflitto di maggio in Israele avrebbe almeno un precedente: secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il 27 marzo 2020 il primo ministro libico al-Sarraj avrebbe ordinato “l’Operazione Peace Stom”, ovvero l’attacco di droni autonomi, contro le forze di Haftar. I droni, dice il rapporto, “sono stati usati in combattimento per diversi anni, ma quello che rende quell’attacco diverso è che lì i droni operavano senza input umani”, cioè dopo essere mandati all’attacco, erano autonomi di prendere decisioni: “The lethal autonomous weapons systems were programmed to attack targets without requiring data connectivity between the operator and the munition: in effect, a true ‘fire, forget and find’ capability.”

Insomma, i robot-killer sono già fra noi, nonostante le proteste di molte organizzazioni umanitarie che vedono in questo passaggio una de-umanizzazione della guerra, la sua trasformazione in un videogioco ma reale. E’ lo stesso che sta capitando in Afghanistan in questi giorni? Il drone con le lame rotanti usato dagli americani per colpire presunti terroristi era autonomo, una volta lanciato? O c’erano ancora “humans in the loop”? Intanto crescono i timori che gli stessi terroristi per i loro attacchi usino sistemi di intelligenza artificiale totalmente autonomi per colpirci meglio. Un rapporto, datato 2021, dell’Ufficio Anti-Terrorismo delle Nazioni Unite, titolato “Algoritmi e Terrorismo: gli usi cattivi dell’intelligenza artificiale da parte dei terroristi”, mette in guardia contro una minaccia che è realistico pensare sia già in atto. I terroristi, dice il rapporto, sono sempre degli early adopters delle nuove tecnologie. Secondo Max Tegmark, un professore del MIT citato da Wired che si occupa del Future Life Institute, le armi guidate da sistemi di intelligenza artificiale autonomi andrebbe bandite come le armi biologiche. Ma è una posizione che sembra avere sempre meno consenso nella realtà dei fatti

Fonte www.repubblica.it