Facebook ha annunciato l’arrivo di due nuovi dispositivi della famiglia Portal: si chiamano Go (ha schermo da 10″) e Plus (schermo inclinabile da 14″), costano rispettivamente 229 e 369 euro, si possono prenotare online e saranno disponibili dal 19 ottobre.

Il più piccolo dei due è Portal Go, che permette di effettuare videochiamate ed è anche portatile, visto che è stato progettato per poter essere mosso da una stanza all’altra della casa durante una conversazione, grazie all’impugnatura integrata; ha fotocamere da 12 Mp dotata di campo visivo ultrawide e un altoparlante portatile per poter ascoltare musica e podcast. Portal+ ha lo schermo più grande, la stessa fotocamera ultrawide e altoparlanti stereo; sembra indicato soprattutto per le videoriunioni, perché l’ampio display pemette di vedere sino a 25 persone contemporaneamente su Zoom.

Vedere film insieme e chattare su Whatsapp

È utile anche per connettersi con la famiglia e gli amici grazie alla modalità Household, che permette di condividere il proprio Portal con chiunque in famiglia, facendo sì che possa accedere a tutte le app e i contatti che si desidera condividere; inoltre, Facebook ha aggiornato il Watch Together su Portal, così da poter guardare film, serie tv e spettacoli in compagnia con il Portal-to-Portal e nei prossimi mesi sarà integrata anche la possibilità di chattare via WhatsApp.

Quanto ai legittimi dubbi sulla privacy, caratteristici di tutti questi dispositivi, da Menlo Park hanno precisato che “Portal è stato creato pensando alla privacy e alla sicurezza sin dalla sua nascita”: si potrà scegliere con chi condividere il Portal in modalità Household e controllare l’accesso ai contatti e alle app, impostando anche un codice di blocco schermo; inoltre, fotocamera e microfono, dotati di un led rosso, saranno attivabili o disattivabili in qualsiasi momento, anche con una copertura per bloccare fisicamente l’obiettivo.