Il design di alto livello unito alle prestazioni. E prezzo all’altezza. Frutto della partnership tra Acer e Porsche Design, il Porsche Design Acer Book RS si propone come un mix riuscito di stile e di prestazioni, che riunisce l’expertise di Acer in campo tecnologico con l’abilità nel design di Porsche Design. Il Porsche Design Acer Book RS, dotato di una scocca interamente in metallo, si affida a processori fino al più recente Intel Core™ i7 di undicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce MX350, racchiusi in un prodotto compatto che pesa solo 1,2 kg e ha uno spessore di 15,99 mm. Il rivestimento è in fibra di carbonio, frutto di decenni di studio del design in ambito automobilistico, in cui la fibra di carbonio è apprezzata per la sua leggerezza, resistenza e prestazioni estreme. (segue)

1 di 2 Fonte www.repubblica.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram