L’applicazione delle tecnologie digitali nei vari ambiti della quotidianità sta rivoluzionando il nostro approccio a molte attività, dal lavoro allo shopping. Anche il mondo dell’arte si ritrova sempre più coinvolto in questo cambiamento e sono ormai tante le iniziative che, proprio sfruttando internet e il digitale, permettono di vivere le opere in maniera differente rispetto al passato.

L’impatto del digitale nella nostra vita

Nel giro di pochi anni internet e i dispositivi digitali sono entrati a far parte della nostra quotidianità, diventando protagonisti di una vera e propria rivoluzione che ha colpito tutti i settori. Oggi utilizziamo infatti la rete per tantissime attività, da quelle professionali e di comunicazione, rese più efficienti dalla velocità di scambio dei dati e dalla possibilità di condividere rapidamente informazioni e valore, fino all’intrattenimento, dove ormai quasi tutti hanno accesso a contenuti che spaziano dai film alla musica, fino ai giochi online.

Proprio le società attive nel comparto gaming sono state tra le prime a lavorare in tal senso, progettando piattaforme che hanno consentito di trasferire svaghi e passatempi dalla dimensione fisica a quella digitale e di migliorare successivamente l’esperienza di gioco attraverso la rete internet. Portali e app come i casinò online, per esempio, non vengono apprezzati solo per l’ampia scelta di giochi messi a disposizione ma anche per la loro capacità di rendere il momento ludico particolarmente coinvolgente e di offrire soluzioni su misura per tutti.

Non sono pochi gli operatori che offrono l’opportunità di effettuare giri gratis alla roulette o alla slot machine per far testare il servizio prima dell’abbonamento, così come non mancano casinò che dedicano una sezione ai giochi free senza limitazioni temporali, in modo da accontentare tanto gli appassionati che intendono effettuare puntate come nelle sale fisiche che i semplici curiosi non ancora decisi sulla piattaforma da utilizzare.

I vantaggi offerti dal digitale non potevano non essere colti anche dal settore culturale, che grazie al web e alle nuove tecnologie può avvicinare un numero sempre più alto di persone offrendo esperienze prima inimmaginabili, come accade nei musei digitali e con la realtà virtuale.

Innovazione digitale: cosa sta cambiando nei musei

Per il settore museale tante sono state le novità introdotte con l’evoluzione delle tecnologie digitali, sia per ciò che riguarda le visite “fisiche” che quelle online. Il concetto alla base di questo cambiamento è quello di connessione, un nuovo modo di vivere le opere d’arte attraverso esperienze multisensoriali.

Entrare in un museo non significa più solo ammirare quadri, sculture e altre opere in maniera “fredda” e statica, ma sempre più spesso farlo in modo interattivo, scoprendo di volta in volta nuove informazioni e coinvolgendo appieno i cinque sensi, con effetti positivi dal punto di vista del coinvolgimento e dell’apprendimento. Al centro dell’esperienza vi è oggi il visitatore, pienamente immerso nell’arte e pronto a vivere un ruolo da protagonista durante il percorso.

Questo accade nei musei tradizionali, che evolvono verso nuove modalità per proporre la loro offerta, ma anche nelle versioni online: i musei infatti sempre più spesso sono visitabili anche a distanza, attraverso strumenti che permettono di accedere digitalmente alle sale, di guardare le opere attraverso lo schermo e addirittura, nei casi in cui sia stata implementata la realtà virtuale, di passeggiare al loro interno proprio come se ci si trovasse sul posto.

Un nuovo modo di vivere le aree archeologiche

Anche le aree archeologiche si rinnovano grazie al digitale, attraverso l’adozione di strumenti che permettono di riportare in vita città e culture del passato. Succede a Pompei, a Roma, ma anche in tante altre realtà in Italia e nel mondo, in cui le ricostruzioni in 3D e in 4D sono ormai all’ordine del giorno e consentono ai visitatori di immergersi completamente nei vari scenari.

Anche in questo caso, e forse ancor di più, è soprattutto la realtà virtuale, spesso accoppiata alla realtà aumentata, a favorire il viaggio in un’altra epoca attraverso l’utilizzo di appositi visori che permettono di muoversi negli ambienti ricostruiti digitalmente e di vivere tutte le emozioni di un vero e proprio salto nel tempo. Il rapporto con monumenti e opere sta dunque cambiando radicalmente ma tutto ciò non sarebbe mai potuto essere possibile senza l’esplosione del digitale e delle sue applicazioni: un’evoluzione incredibilmente rapida e tuttora in corso, che promette di regalare molte altre sorprese nei prossimi anni.